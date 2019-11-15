В благовещенском колледже начала работу служба психологической поддержки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Служба психологической поддержки работает в Амурском колледже строительства и ЖКХ, где в четверг произошла стрельба, сообщает министерство образования и науки Амурской области.
В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленники, он был заблокирован в аудиторию и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлещащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
"Сегодня принимать всех нуждающихся на базе колледжа психологи смогут до 20:00 (14.00 мск). В субботу и воскресенье эта работа будет продолжена с 9:00 (03.00 мск) до 18:00 (12.00 мск). В день трагедии психологическая поддержка всех участников образовательного процесса также осуществлялась. Ее оказывала специальная служба МЧС", - информируют приамурские власти.
Отмечается, что за бесплатной психологической помощью обращаются сотрудники колледжа, студенты, преподаватели. К 15:00 (9.00 мск) к работе подключатся специалисты МЧС.
Помощь психолога можно получить в главном корпусе колледжа, в общежитии, а также в Центре социального обслуживания "Доброта". Занятия в колледже прекращены до понедельника.