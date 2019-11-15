В Баку при пожаре в многоэтажном здании пострадали 11 человек

По данным МЧС Азербайджана, на крыше многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе в Баку произошел пожар. На место происшествия были привлечены пожарные силы Государственной противопожарной службы и соответствующие силы Службы спасения особого риска министерства. Жители здания были эвакуированы в безопасную местность, позже огонь был потушен.

"На место происшествия выехали 10 бригад скорой помощи. 11 человек, в числе которых пятеро детей, отравились от дыма, были доставлены в республиканский токсикологический центр. Им была оказана необходимая помощь, они были отпущены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе минздрава.