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РИА Новости

В Баку при пожаре в многоэтажном здании пострадали 11 человек

08:58 15.11.2019
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© Фото : Sputnik Азербайджан/Али МамедовРабота пожарных в Баку
Работа пожарных в Баку
© Фото : Sputnik Азербайджан/Али Мамедов
Работа пожарных в Баку. Архивное фото
БАКУ, 15 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе пятеро детей, пострадали при пожаре в многоэтажном здании в Хатаинском районе в Баку, сообщили РИА Новости в пятницу в минздраве республики.
По данным МЧС Азербайджана, на крыше многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе в Баку произошел пожар. На место происшествия были привлечены пожарные силы Государственной противопожарной службы и соответствующие силы Службы спасения особого риска министерства. Жители здания были эвакуированы в безопасную местность, позже огонь был потушен.
"На место происшествия выехали 10 бригад скорой помощи. 11 человек, в числе которых пятеро детей, отравились от дыма, были доставлены в республиканский токсикологический центр. Им была оказана необходимая помощь, они были отпущены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе минздрава.
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МЧС АзербайджанаБакуАзербайджанВ мире
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