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РИА Новости

СМИ: делегация США посетит Индию, чтобы "подвести итог" торговым спорам

08:53 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия. Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости. Высокопоставленная делегация США на следующей неделе посетит Индию, чтобы "подвести итог" разрешению торговых споров между двумя странами и ситуации вокруг ввозных пошлин, передает в пятницу агентство ANI со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно этим данным, визит американских эмиссаров пройдет сразу вслед за поездкой в США министра коммерции и промышленности Индии Пиюша Гояла, которая состоялась 12 ноября. В рамках этого визита Гоял встретился со своим визави Робертом Лайтхайзером, на переговорах с которым, как отмечает агентство, ему удалось значительно продвинуться в решении ряда спорных торговых вопросов.
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По информации источников ANI, на сегодняшний день большая часть противоречий между США и Индией в этой сфере улажены, и стороны работают над подготовкой большого пакета двухсторонних соглашений.
В середине июня Индия повысила импортные пошлины на 28 товаров из США, что стало ответом на повышение американских тарифов на ввоз индийских стали и алюминия. Индия планировала повысить импортные тарифы еще в августе прошлого года, но Нью-Дели несколько раз откладывал такое решение. Власти страны объясняли это тем, что переговоры с Вашингтоном по поводу пошлин продолжаются.
В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Индия, которая является вторым по величине в мире производителем стали, восприняла это решение негативно и заявила о неприемлемости односторонних ограничений в торговле.
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Пиюш ГоялИндияСШАВ мире
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