СМИ: делегация США посетит Индию, чтобы "подвести итог" торговым спорам

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости. Высокопоставленная делегация США на следующей неделе посетит Высокопоставленная делегация США на следующей неделе посетит Индию , чтобы "подвести итог" разрешению торговых споров между двумя странами и ситуации вокруг ввозных пошлин, передает в пятницу агентство ANI со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этим данным, визит американских эмиссаров пройдет сразу вслед за поездкой в США министра коммерции и промышленности Индии Пиюша Гояла , которая состоялась 12 ноября. В рамках этого визита Гоял встретился со своим визави Робертом Лайтхайзером, на переговорах с которым, как отмечает агентство, ему удалось значительно продвинуться в решении ряда спорных торговых вопросов.

По информации источников ANI, на сегодняшний день большая часть противоречий между США и Индией в этой сфере улажены, и стороны работают над подготовкой большого пакета двухсторонних соглашений.

В середине июня Индия повысила импортные пошлины на 28 товаров из США, что стало ответом на повышение американских тарифов на ввоз индийских стали и алюминия. Индия планировала повысить импортные тарифы еще в августе прошлого года, но Нью-Дели несколько раз откладывал такое решение. Власти страны объясняли это тем, что переговоры с Вашингтоном по поводу пошлин продолжаются.