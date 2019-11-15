Власти Благовещенска рассказали о ЧОП, охранявшем колледж, где произошло ЧП

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Частное охранное предприятие "Сириус-А", под охраной которого находится Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где в четверг произошла стрельба, также охраняет одну из школ Частное охранное предприятие "Сириус-А", под охраной которого находится Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где в четверг произошла стрельба, также охраняет одну из школ Благовещенска , все необходимые удостоверения их охранники имеют, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Благовещенска Екатерина Касимова.

В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу : погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.

"У одной из школ Благовещенска с ЧОП "Сириус-А" заключен договор на охрану, но охранная организация лицензированная, охранники, работающие в школе, имеют все необходимые удостоверения. В школе установлены рамки, турникеты, имеется видеонаблюдение и тревожная кнопка. Все это мы вчера проверили",- сказала Касимова РИА Новости.

В четверг на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин сообщил, что в колледже, где произошла стрельба, охранник "Сириус-А" не имел разряда по охранной деятельности, проходил по временному документу, не был оформлен должным образом.