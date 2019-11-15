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РИА Новости

В Благовещенск прибыл замминистра просвещения из-за стрельбы в колледже

08:11 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ЗемцовЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк прибыл в пятницу в Благовещенск после инцидента со стрельбой в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщила РИА Новости представитель министерства образования и науки Амурской области.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
"Виктор Басюк прибыл в Благовещенск в связи с инцидентом в колледже", - сказала РИА Новости представитель минобразования региона.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов назвал недостатки в воспитательной работе одной из причин трагедии.
В учебных заведениях Приамурья усилены меры безопасности, ужесточен пропускной режим. Занятия в колледже, где произошла стрельба, прекращены до понедельника.
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Виктор БасюкМинистерство просвещения РоссииАмурская областьРоссияБлаговещенскПроисшествия
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