Власти Приамурья после стрельбы в колледже увеличат расходы на безопасность

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт - РИА Новости. Власти Приамурья после стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ планируют с 2020 года увеличить на 100 миллионов рублей расходы бюджета на обеспечение безопасности объектов массового пребывания людей, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, выступая в пятницу на сессии заксобрания региона.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране.
"На августовской сессии мы дополнительно уточнили бюджет на 80 миллионов рублей как раз на эти цели (обеспечения безопасности). Эти средства пошли в четыре министерства, в ведении которых находятся подобные учреждения с массовым посещением граждан. Это минобразования, минспорта, минздравоохранения и минкультуры. На второе чтение дополнительно предусматриваем еще порядка 100 млн рублей на следующий год. Думаю, что этих средств будет недостаточно. Ко второму чтению мы выйдем с другими цифрами. Надеюсь, вы нас поддержите", - сказал Орлов.
Глава Приамурья добавил, что после произошедшей трагедии "необходимо решать вопросы технического характера", речь идет об организации работ охранных предприятий, о приобретении и установке спецсредств обеспечения безопасности в учебных заведениях.