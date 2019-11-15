Власти Приамурья после стрельбы в колледже увеличат расходы на безопасность

"На августовской сессии мы дополнительно уточнили бюджет на 80 миллионов рублей как раз на эти цели (обеспечения безопасности). Эти средства пошли в четыре министерства, в ведении которых находятся подобные учреждения с массовым посещением граждан. Это минобразования, минспорта, минздравоохранения и минкультуры. На второе чтение дополнительно предусматриваем еще порядка 100 млн рублей на следующий год. Думаю, что этих средств будет недостаточно. Ко второму чтению мы выйдем с другими цифрами. Надеюсь, вы нас поддержите", - сказал Орлов.