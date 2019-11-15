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РИА Новости

Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске

05:04 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ЗемцовЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска, два из трех госпитализированных остаются в реанимации.
"В детской областной клинической больнице находятся двое пациентов 17 лет, оба оперированы, один - в средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в отделении детской политравмы, второй - в реанимации в тяжелом состоянии, но оба компенсированные", - сказал журналистам главный врач областной клинической больницы Руслан Белоус.
"Выполняется полный комплекс обследования и лечения. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим", - добавил он.
Представитель областного минздрава сообщил РИА Новости, что третий пострадавший 20 лет находится в реанимации в городской клинической больнице, его тоже прооперировали в четверг. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране.
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
04:42
Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
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