Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска , два из трех госпитализированных остаются в реанимации.

"В детской областной клинической больнице находятся двое пациентов 17 лет, оба оперированы, один - в средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в отделении детской политравмы, второй - в реанимации в тяжелом состоянии, но оба компенсированные", - сказал журналистам главный врач областной клинической больницы Руслан Белоус.

"Выполняется полный комплекс обследования и лечения. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим", - добавил он.

Представитель областного минздрава сообщил РИА Новости, что третий пострадавший 20 лет находится в реанимации в городской клинической больнице, его тоже прооперировали в четверг. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.