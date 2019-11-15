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РИА Новости

В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях

04:22 15.11.2019
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Меры безопасности в учебных заведениях Приамурья усилены, ужесточен пропускной режим после стрельбы колледже Благовещенска, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства образования.
"Сегодня все учебные заведения работают в штатном режиме, кроме Амурского колледжа строительства и ЖКХ. Стрельба там была в главном корпусе, но не работают сегодня оба - студентам дали время прийти в себя, до понедельника. Везде усилены меры безопасности, ужесточен пропускной режим. Теперь так будет всегда", - сказал собеседник.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране учебного заведения. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрельба в благовещенском колледжеАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
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