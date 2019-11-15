В Киеве задержали банду псевдоколлекторов

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Правоохранители разоблачили в Правоохранители разоблачили в Киеве банду из восьми человек, занимавшихся вымогательством под видом коллекторов, задержаны четыре человека, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Разоблачена преступная организация в составе 8 человек, предположительно причастная к систематическому совершению на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с вымогательством и завладением чужим имуществом, сопряженных с применением насилия над потерпевшими и их близкими родственниками, а также мошенничеством в особо крупных размерах", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В состав преступной организации входили бывшие работники правоохранительных органов, которые занималась вымогательством у граждан "несуществующих долгов с угрозами причинения телесных повреждений, убийства и похищения и тому подобное".

Правоохранители Киева и Киевской области в рамках проведения следственных действий относительно вымогания 250 тысяч долларов одновременно провели 9 обысков жилищ и авто. По результатам изъята часть полученных средств - 10 тысяч долларов, которыми завладели указанные лица, а также другие доказательства этой деятельности.

"Сейчас четыре человека, которые могут быть причастны к преступной организации, задержаны", - сообщили в ГП.

Они подозреваются по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные организованной группой", "вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах" и "создание преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией". Санкция статьей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.