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РИА Новости

В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"

01:52 15.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Акция "Майдан. Забвению не подлежит" прошла у офиса президента Украины, участники требовали эффективного расследования преступлений во время протестов в 2013-2014 годах, передает агентство УНИАН.
В октябре в генпрокуратуре Украины был создан департамент по расследованию дел "евромайдана".
По данным агентства, в акции участвовали около сотни активистов, родственников погибших участников и пострадавших во время "евромайдана". Они выложили из свечей перед входом в офис президента надпись с названием своей акции.
"Участники акции требуют от президента немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы Верховная рада, генеральная прокуратура и директор ГБР (госбюро расследований) Роман Труба до 20 ноября создали в ГБР подразделение по расследованию "майдановских дел" с обязательным условием, чтобы к нему перешли работать те следователи из прокуратуры, СБУ и Нацполиции, которые занимались делами Майдана по сей день", - пишет агентство.
Генпрокуратура ранее не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Серегя Горбатюка, которые занимались расследованиями дел "евромайдана". По словам Донского, он и Горбатюк написали заявление на прохождение аттестации не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Позже Горбатюк был уволен. Новый департамент по делам "евромайдана" возглавил Виктор Мисяк, а Донской стал его замом.
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5 ноября, 21:23
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