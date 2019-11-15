В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"

По данным агентства, в акции участвовали около сотни активистов, родственников погибших участников и пострадавших во время "евромайдана". Они выложили из свечей перед входом в офис президента надпись с названием своей акции.

"Участники акции требуют от президента немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы Верховная рада, генеральная прокуратура и директор ГБР (госбюро расследований) Роман Труба до 20 ноября создали в ГБР подразделение по расследованию "майдановских дел" с обязательным условием, чтобы к нему перешли работать те следователи из прокуратуры, СБУ и Нацполиции, которые занимались делами Майдана по сей день", - пишет агентство.

Генпрокуратура ранее не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Серегя Горбатюка, которые занимались расследованиями дел "евромайдана". По словам Донского, он и Горбатюк написали заявление на прохождение аттестации не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Позже Горбатюк был уволен. Новый департамент по делам "евромайдана" возглавил Виктор Мисяк, а Донской стал его замом.