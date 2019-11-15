НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО AWACS планируется в течение ближайших 15 лет, для выполнения этих задач будут использоваться и новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая воздушные операции в течение десятилетий: от патрулирования американского неба после 11 сентября до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ*", - сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне.

"Мы планируем его замену в 2035 году. Это будет включать многие технологии, о которых мы говорим сегодня, такие как автономные системы, искусственный интеллект и большие данные", - сказал он.