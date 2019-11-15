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РИА Новости

НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом

00:46 15.11.2019
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© AFP 2019 / PIERRE VERDYСамолет Boeing E-3 Sentry AWACS
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
© AFP 2019 / PIERRE VERDY
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО AWACS планируется в течение ближайших 15 лет, для выполнения этих задач будут использоваться и новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая воздушные операции в течение десятилетий: от патрулирования американского неба после 11 сентября до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ*", - сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне.

Выступление распространила пресс-служба НАТО.
"Мы планируем его замену в 2035 году. Это будет включать многие технологии, о которых мы говорим сегодня, такие как автономные системы, искусственный интеллект и большие данные", - сказал он.
Союзническая программа наблюдения за воздушным пространством с применением систем AWACS действует с 1982 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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