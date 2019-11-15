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РИА Новости

Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов

00:34 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал абсолютно реалистичной цель выхода на показатель товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов, отметив, что перспективы двустороннего сотрудничества хорошие и все идет по плану.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Бразилию на саммит БРИКС, российский лидер рассказал о повестке состоявшейся у него на полях мероприятия отдельной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что они с лидером Китая обсуждали весь комплекс двусторонних отношений и, прежде всего, торгово-экономические вопросы.
"Вы знаете, что мы даже несколько превысили предыдущие наши планы – ускорили, вернее, эти планы - и раньше, чем планировали, вышли на цифру в 100 миллиардов долларов торгового оборота: 108 миллиардов у нас получилось по прошлому году. Теперь мы ставим перед собой задачу достичь планки 200 миллиардов, это абсолютно реалистичная цифра", - заявил Путин.
Президент РФ отметил, что сейчас стороны работают над этим не просто как над "виртуальной цифрой", а уже в практическом плане.
"Наши соответствующие ведомства сейчас готовят план наших совместных действий для того, чтобы показать, в какие сроки мы можем выйти на 200 миллиардов оборота. Ну и, конечно, у нас есть крупные проекты, по которым мы работаем - это и космос, и ядерная энергетика, и авиастроение, у нас хорошие здесь перспективы в высокотехнологичных отраслях. Все идет по плану, мы держим это на контроле", - заверил он.
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Саммит БРИКС в БразилииБРИКССи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
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