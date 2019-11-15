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РИА Новости

Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки

00:32 15.11.2019
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© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique SantosАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique Santos
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Союзники по НАТО закупили пять стратегических разведывательных беспилотников Global Hawk, которые "в скором времени" начнут выполнять задачи с базы в Италии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В начале этого года была замечена повышенная активность зарубежных самолетов-разведчиков и беспилотников, в том числе над Черным морем, в акватории Крыма, около Калининградской области, а также рядом с российскими базами в Сирии. Сообщалось, что использовались американские беспилотники Global Hawk, взлетающие с авиабазы НАТО, расположенной в Италии.
Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне, где он находится с визитом, привел ряд примеров совместного инвестирования союзниками в закупку оборудования.
"Другие примеры того, как союзники инвестируют вместе, включают и программу "Наземного наблюдения" альянса, в рамках которой 15 союзников закупили пять беспилотников Global Hawk", - сообщил Столтенберг.
По его словам, "в скором времени" они начнут взлетать с базы Сигонелле в Италии.
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