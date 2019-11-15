Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией

БРАЗИЛИА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением об охлаждении интереса нового руководства Бразилии к взаимодействию с Россией на фоне углубления диалога с Соединенными Штатами.

"Я не думаю, что мы наблюдаем какое-то снижение интереса друг к другу - со стороны Бразилии к России и наоборот", - заявил Путин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать отмечаемое сейчас снижение заинтересованности бразильского руководства в диалоге с Россией и его курс на сближение с США.

"Мы этого не фиксируем. Понимаете, пришел новый руководитель страны, новый президент, он работает-то всего год. Это же ведь всегда требует времени для того, чтобы сориентироваться, поработать над приоритетами", - добавил российский лидер.

Он также подчеркнул, что в рамках БРИКС никогда не было обязательств работать только друг с другом, исключительно с членами объединения.