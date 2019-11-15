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РИА Новости

Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией

00:24 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин
БРАЗИЛИА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением об охлаждении интереса нового руководства Бразилии к взаимодействию с Россией на фоне углубления диалога с Соединенными Штатами.
"Я не думаю, что мы наблюдаем какое-то снижение интереса друг к другу - со стороны Бразилии к России и наоборот", - заявил Путин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать отмечаемое сейчас снижение заинтересованности бразильского руководства в диалоге с Россией и его курс на сближение с США.
"Мы этого не фиксируем. Понимаете, пришел новый руководитель страны, новый президент, он работает-то всего год. Это же ведь всегда требует времени для того, чтобы сориентироваться, поработать над приоритетами", - добавил российский лидер.
Он также подчеркнул, что в рамках БРИКС никогда не было обязательств работать только друг с другом, исключительно с членами объединения.
"БРИКС - не замкнутая и закрытая организация, а каждая страна в полной мере обладает своим суверенитетом, определяет самостоятельно приоритеты своего развития и своих партнеров. Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты как глобальная мировая держава, держава, находящаяся на американском континенте, не может не представлять интереса для Бразилии", - заявил Путин, отметив, что это абсолютно естественно.
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