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Великое противостояние
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РИА Новости

Латышские стрелки. Групповой портрет

10:00 15.11.2019 (обновлено: 13:18 15.11.2019)
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© РИА НовостиЛатышские красные стрелки, охранявшие Кремль после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву. 1918 год
Латышские красные стрелки, охранявшие Кремль после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву. 1918 год
© РИА Новости
Петр Романов
Петр Романов
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Об интернационалистах на нашей гражданской войне пишут редко. Хотя они сыграли в тех событиях немалую роль. И количественно, и качественно. Одних только венгров, по утверждению Белы Куна, воевало более 100 тысяч. Может, и преувеличивал лидер венгерских коммунистов, но все же. А еще были чехи, немцы, австрийцы, сербы, поляки…
Большинство интернационалистов прониклись революционным духом, попав в русский плен на Первой мировой. Этих людей с военным опытом новая власть сочла "удобными в употреблении". Не говоря уже о том, что они, не раздумывая, стреляли там, где "свои" могли колебаться, глядя в глаза соотечественнику. Такое случалось. Есть известная цитата из воспоминаний Троцкого, где Ленин сетует: "Добер русский человек, на решительные меры революционного террора его не хватает". Не уверен, что вождь был тогда прав. Может, поначалу и так, но потом и русские втянулись.
Выступление Владимира Ленина с трибуны на площади перед народом и соратниками
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Ленин как апостол Павел марксизмаВладимиром Ильичом можно восхищаться, можно и ненавидеть. Так было, так есть. И, подозреваю, так будет, поскольку аргументов и для того и для другого хватает. Подобные страсти - признак величия.
Многие интернационалисты хорошо известны: Иосип Броз Тито, будущий лидер Югославии; Имре Надь — премьер-министр Венгрии во время восстания 1956 года; его соотечественник Мате Залка — знаменитый "генерал Лукач", воевавший в интербригадах на стороне испанских республиканцев; чех Ярослав Гашек — будущий автор "Похождений бравого солдата Швейка", лихой кавалерист хорват Олеко Дундич. Да мало ли имен.
© РИА НовостиВручение Почетного знамени ВЦИК Латышской стрелковой советской дивизии за героизм, проявленный в боях против Деникина. 1920 год
Вручение Почетного знамени ВЦИК Латышской стрелковой советской дивизии за героизм, проявленный в боях против Деникина. 1920 год
© РИА Новости
Вручение Почетного знамени ВЦИК Латышской стрелковой советской дивизии за героизм, проявленный в боях против Деникина. 1920 год
На фронтах Гражданской воевали даже китайцы. По подсчетам историков, примерно тысяч десять. Правда, это были бывшие строительные рабочие, оказавшиеся в России в год революции. Они продолжили "работать по найму", просто теперь не строили, а стреляли. И расстреливали.
© РИА НовостиПервый коммунистический китайский отряд, сражавшийся в России в рядах Красной Армии, перед отправкой на фронт. Петроград. 1918 год
Первый коммунистический китайский отряд, сражавшийся в России в рядах Красной Армии, перед отправкой на фронт. Петроград. 1918 год
© РИА Новости
Первый коммунистический китайский отряд, сражавшийся в России в рядах Красной Армии, перед отправкой на фронт. Петроград. 1918 год
Как утверждают исследователи, вместе с венграми, австрийцами и немцами китайцы служили, например, в интернациональном полку дивизии, которой командовал Чапаев. Трудно, конечно, представить рядом с Василием Ивановичем, Петькой и Анкой-пулеметчицей китайца-наемника, но из песни слов не выкинешь. Большевики долго тратили на них драгоценную валюту, а отказались от наемников лишь в конце 1922 года. Уже за ненадобностью.
А польские интернационалисты были, например, среди подавлявших ярославский мятеж, организованный Савинковым в 1918 году. Можно без особого преувеличения сказать, что "на той единственной Гражданской" (по словам Окуджавы) на стороне большевиков воевал чуть ли не весь Интернационал.
Однако больше всех нашему человеку запомнились, пожалуй, красные латышские стрелки. О том, что были и белые латышские стрелки – Имантский полк и Троицкий батальон — слышали, наоборот, очень немногие. Впрочем, неудивительно: сами белые, особенно Колчак, этим подразделениям не доверяли и в ответственных операциях их не использовали.
© РИА Новости / Лев ИвановРепродукция картины Отто Скулме "В.И.Ленин с латышскими стрелками в Кремле 1 мая 1918 года"
Репродукция картины Отто Скулме В.И.Ленин с латышскими стрелками в Кремле 1 мая 1918 года
© РИА Новости / Лев Иванов
Репродукция картины Отто Скулме "В.И.Ленин с латышскими стрелками в Кремле 1 мая 1918 года"
Из красных латышей наиболее известны четверо. Командарм Иоаким Вацетис служил еще в царской армии и закончил Николаевскую академию Генерального штаба. А после революции прошел путь от командира латышских стрелков до главнокомандующего Вооруженными силами РСФСР (с сентября 1918 года по июль 1919-го). Снят с должности из-за подозрений в измене. После разбирательства оправдан, но доверия лишился. В 1937-м снова арестован и расстрелян за участие в "фашистской шпионско-террористической латышской организации".
© Фото : public domainФедор Эйхманс
Федор Эйхманс
© Фото : public domain
Федор Эйхманс
Федор Эйхманс — первый комендант Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), а затем начальник ГУЛАГа. Расстрелян в 1938-м по обвинению в троцкизме.
Мартын Лацис (настоящее имя — Ян Фридрихович Судрабс) — тоже чекист. Входил в число самых влиятельных сотрудников ЧК, даже замещал Дзержинского.
© РИА НовостиМартын Лацис
Мартын Лацис
© РИА Новости
Мартын Лацис
Тоже расстрелян в 1938-м (верно замечено: революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей).
Ян Лацис — командир отряда латышских стрелков, которым большевики доверили охранять Кремль. До этого они же охраняли Совнарком в Смольном и обеспечили безопасность переезда Ленина и Свердлова из Петрограда в Москву. Позже Ян Лацис — командир Особого корпуса железнодорожных войск РККА, входил в правительство РСФСР. Единственный из этой "латышской четверки", кому повезло умереть своей смертью от разрыва сердца.
© Фото : public domainЯн Лацис
Ян Лацис
© Фото : public domain
Ян Лацис
Об идеологии, которая доминировала среди большинства красных латышских стрелков, многое говорят слова Мартына Лациса в газете "Красный меч":
"Для нас нет и не может быть старых устоев морали и "гуманности", выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации "низших классов". Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная, ибо она покоится на светлом идеале уничтожения всякого гнета и насилия. Нам все разрешено, ибо мы первые в мире подняли меч не во имя закрепощения и угнетения кого-либо, а во имя раскрепощения от гнета и рабства всех… Жертвы, которых мы требуем, — жертвы спасительные, жертвы, устилающие путь к Светлому Царству Труда, Свободы и Правды".
Мартын Лацис
Мартын Лацис
Подразделения латышских стрелков сформировались еще до революции в 1915 году — на Первой мировой воевала Латышская стрелковая дивизия. И, судя по воспоминаниям современников, воевала умело.
А после Февраля 17-го большая часть латышских стрелков перешла на сторону большевиков. И сыграла важную роль в Октябре. По указанию ЦК большевиков латышские стрелки, блокировав стратегически важные железнодорожные узлы и станции, не позволили перебросить в Питер верные Временному правительству войска.
© РИА НовостиМитинг латышских стрелковых частей в Петрограде. 1917 год
Митинг латышских стрелковых частей в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
Митинг латышских стрелковых частей в Петрограде. 1917 год
После Октябрьского переворота из латышей была сформирована одна из первых воинских частей РККА. Причем они стали едва ли не самой верной большевикам силой. Во всяком случае, именно эти формирования в самые сложные для себя моменты Ленин и его соратники бросали в бой. Когда стало известно о подготовке эсеровского мятежа, латышей тайно подтянули к Москве, чтобы помочь большевикам разоружить вчерашних союзников. Они же подавляли контрреволюционные восстания в Ярославле, Муроме, Рыбинске, Калуге, Медыни, Саратове, Новгороде. Не только в карауле стояли и те стрелки, что несли службу в Кремле, — этих ЧК использовала в своих силовых операциях, а милиция — в облавах на спекулянтов на московских рынках.
© РИА НовостиЛатышские стрелки после подавления левоэсеровского мятежа в Москве. 1918 год
Латышские стрелки после подавления левоэсеровского мятежа в Москве. 1918 год
© РИА Новости
Латышские стрелки после подавления левоэсеровского мятежа в Москве. 1918 год
Латышские стрелки — самое крупное национальное военное формирование на службе в Красной армии. Общая численность — около 80 тысяч. И именно эти части считались наиболее боеспособными.
Известен лишь один случай в истории той войны, когда латыши сдались в плен. Это произошло в безвыходной ситуации при обороне Казани в 1918 году. Город от белых защищали как раз интернационалисты: латыши и Интернациональный батальон имени Карла Маркса (составленный из австрийцев и венгров). Был среди защитников и сербский батальон майора Благотича, размещавшийся в казанском кремле. Именно он в разгар боя перешел на сторону белых и нанес 5-му Латышскому полку неожиданный фланговый удар. Часть красных сумела вырваться из города, остальные либо погибли, либо сдались и были расстреляны. Вины латышей в сдаче города большевики не усмотрели. Пятый полк за оборону Казани первым в РККА был награжден Почетным революционным Красным Знаменем.
© РИА НовостиПулеметчики латышского стрелкового полка после боя под Казанью. 1918 год
Пулеметчики латышского стрелкового полка после боя под Казанью. 1918 год
© РИА Новости
Пулеметчики латышского стрелкового полка после боя под Казанью. 1918 год
Судя по многим свидетельствам, милосердием красные латышские стрелки не отличались. Хотя, ради объективности, надо упомянуть Александра Трушновича, офицера-корниловца. Он рассказывает, что когда его часть отступала, пришлось оставить на поле боя нескольких раненых офицеров.
"При повторном наступлении я увидел их лежащими так, как мы их оставили. Латыши над ними не издевались и их не добивали".
Александр Трушнович
Правда, раненым и не помогли. Тем не менее офицер называет поступок латышей "благородным". Учитывая жесточайший характер Гражданской войны, его оценку можно понять.
Шапка супертега Великое Противостояние
Вчера, 10:00
Великое противостояние
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Великое противостояниеМартын ЛацисЯков Свердлов"Временное правительство"Красная армия (РККА)Владимир Ленин (Владимир Ульянов)МоскваГражданская война в России (1917-1922)Латвия
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