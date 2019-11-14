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РИА Новости

Путин объяснил необходимость продления закона об особом статусе Донбасса

23:31 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если закон об особом статусе Донбасса, срок которого истекает 31 декабря, не будет продлен, то нечего будет обсуждать в "нормандском" формате.
"Очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия закона об особом статусе Донбасса", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин указал, что европейские партнеры в свое время прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, бывший президент Украины Петр Порошенко, по словам российского лидера, согласился с этим.
"Так ничего и не сделал. Вот, 31-го истекает срок, дальше что? Чего мы будем обсуждать в "нормандском" формате? Это ключевой вопрос. Но, в целом, что-то, конечно, делается. Вот разведение в двух местах. Но там по всей линии надо развести, чтобы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно нужно сделать и как можно скорее", - заключил Путин.
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