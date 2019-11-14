Путин объяснил необходимость продления закона об особом статусе Донбасса

"Так ничего и не сделал. Вот, 31-го истекает срок, дальше что? Чего мы будем обсуждать в "нормандском" формате? Это ключевой вопрос. Но, в целом, что-то, конечно, делается. Вот разведение в двух местах. Но там по всей линии надо развести, чтобы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно нужно сделать и как можно скорее", - заключил Путин.