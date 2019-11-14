Год Германии в России пройдет в 2020 году

Восьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум, тема которого обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации", открывается в четверг и продлится до 16 ноября.

"Две тысячи двадцатый год станет Годом Германии в России. Он начнется летом, и мы представим большую программу мероприятий по всей стране. Эти мероприятия покажут все разнообразие культурной и общественной жизни Германии", — сказал посол.

В 2019 году Германия принимает проект "Русские сезоны".