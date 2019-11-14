С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Год Германии в России пройдет в 2020 году, мероприятия состоятся по всей стране, сообщил на торжественном приеме иностранных делегаций в рамках Петербургского культурного форума посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр.
Восьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум, тема которого обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации", открывается в четверг и продлится до 16 ноября.
"Две тысячи двадцатый год станет Годом Германии в России. Он начнется летом, и мы представим большую программу мероприятий по всей стране. Эти мероприятия покажут все разнообразие культурной и общественной жизни Германии", — сказал посол.
В 2019 году Германия принимает проект "Русские сезоны".
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".