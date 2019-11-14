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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T22:53Z
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РИА Новости

Путин заявил, что находится в тесном контакте с Эрдоганом по Сирии

22:53 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в тесном контакте с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии, и если у него есть озабоченности, Москва готова на них оперативно реагировать.
"Что касается позиции президент Турции Эрдогана, мы с ним в очень тесном контакте находимся, я знаю, что у него есть озабоченности по поводу некоторых организаций, но мы с ним договорились, что, учитывая уровень нашего взаимодействия, турецкая сторона на оперативном рабочем уровне будет передавать свои озабоченности по тем или другим ситуациям, в той зоне, которая вызывает особые опасения у Турции, своим российским коллегам", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.
"И, если мы действительно будем видеть, что есть какие-то нарушения, мы готовы оперативно на это реагировать", - добавил он.
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