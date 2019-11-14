Путин заявил, что находится в тесном контакте с Эрдоганом по Сирии

"Что касается позиции президент Турции Эрдогана, мы с ним в очень тесном контакте находимся, я знаю, что у него есть озабоченности по поводу некоторых организаций, но мы с ним договорились, что, учитывая уровень нашего взаимодействия, турецкая сторона на оперативном рабочем уровне будет передавать свои озабоченности по тем или другим ситуациям, в той зоне, которая вызывает особые опасения у Турции, своим российским коллегам", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.