Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T23:48Z
https://ria.ru/20191114/1560956693.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156095/65/1560956569_0:409:2048:1561_1036x0_80_0_0_967cb38d48ac476e33a70bfbfddc40c3.jpg
РИА Новости

Путин напомнил, что Россия готова снизить Украине цену на газ

22:52 14.11.2019 (обновлено: 23:48 14.11.2019)
3338
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Россия готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%, заявил президент Владимир Путин.
"Мы же говорили о том, что если напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20%, даже до 25%", - сказал Путин журналистам, говоря о переговорном процессе по поставкам газа на Украину.
Российский лидер упомянул о визите в Россию украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко и их встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.
"И Медведев их спросил тогда: ну вам-то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете. Ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получали газ более дешевый - на 25%, на четверть - и если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины", - подчеркнул он.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Вчера, 23:16
Путин прокомментировал новый иск "Нафтогаза" к России
156011069
Обсудить 16
Саммит БРИКС в БразилииСитуация на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Своему бы народу хоть бы перестал повышать, о снижение цены уж и не просим.
14 ноября, 23:10
ДАДоктор Аив
2220014
Уже бы даром отдавали.
14 ноября, 23:04
Ingvar Eisen
730010
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин прокомментировал новый иск "Нафтогаза" к России
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о невозможности реверса газа из Европы на Украину
На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией
В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о "полном контакте" с Зеленским
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин не планирует встреч с Зеленским до саммита в "нормандском" формате
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин высказался о формуле Штайнмайера
Представители оппозиционных движений перекрыли проспект Руставели в Тбилиси в знак протеста против отказа грузинского парламента принять конституционные поправки по изменению избирательной системы
Митингующие в Тбилиси оппозиционеры установили палатки у здания парламента
Транзит газа через ГИС Суджа
Миллер усомнился в прогнозах синоптиков о "розовой" зиме
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин объяснил необходимость продления закона об особом статусе Донбасса
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин призвал сохранить баланс на энергорынках
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин пояснил, почему Россия выступает за сохранение "нормандского формата"
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
00:24Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией
00:22Постпред России в ОБСЕ прокомментировал процесс разведения сил в Донбассе
00:20Эксперты рассказали, какую кухню предпочитают российские туристы
Лента новостейМолния