Путин напомнил, что Россия готова снизить Украине цену на газ

"Мы же говорили о том, что если напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20%, даже до 25%", - сказал Путин журналистам, говоря о переговорном процессе по поставкам газа на Украину.

"И Медведев их спросил тогда: ну вам-то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете. Ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получали газ более дешевый - на 25%, на четверть - и если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины", - подчеркнул он.