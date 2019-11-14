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РИА Наука
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РИА Новости

Отделения РАН сами будут решать вопрос омоложения состава, заявил Сергеев

22:29 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивосток
Президент РАН Александр Сергеев во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивосток
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская академия наук не будет в директивном порядке устанавливать максимальный возраст для ряда кандидатов в свои члены, этот вопрос будут решать сами отделения РАН, сообщил глава Академии наук Александр Сергеев.
Сейчас в РАН проходят выборы академиков и членов-корреспондентов. На предыдущих выборах в 2016 году некоторая часть вакансий была открыта для ученых не старше 50 лет. Это делалось для снижения среднего возраста членов РАН.
Такая "силовая" мера не всегда дает правильный результат, отметил Сергеев в четверг в эфире телеканала "Россия 24". По словам Сергеева, некоторые из молодых академиков, избранных три года назад, с тех пор "не зарекомендовали себя так, как мы хотели". Поэтому в этот раз каждому из отделений предоставили возможность самим устанавливать верхнюю возрастную планку.
"Отделения поставили на цифре 55 (лет). Я считаю, что это правильно. Потому что отделения лучше видят состав ученых по стране. Мы эту практику, конечно, будем дальше расширять", - сказал Сергеев.
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По результатам выборов РАН ждет омоложение своего состава, сообщил Сергеев во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В настоящий момент средний возраст академиков составляет 75 лет, а средний возраст членов корреспондентов – 68 лет. А среди соискателей на нынешних выборах средний возраст – 67 лет у академиков, у членкоров – почти 59 лет, отмечал глава РАН. Это означает, что омоложение состава РАН будет, хотя и не таким, каким хотелось бы руководству Академии, говорил Сергеев.
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РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукРоссия
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