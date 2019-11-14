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РИА Новости

Силуанов наградил главу Удмуртии за развитие экспорта

21:32 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов вручил памятный знак главе Удмуртии Александру Бречалову за развитие экспорта на форуме "Сделано в России".
"Памятный знак за развитие экспорта вручается главе Удмуртской Республики Александру Владимировичу Бречалову", - сказал ведущий.
Глава Удмуртии принял участие в пленарном заседании форума "Россия в современной мировой торговле: как раскрыть потенциал".
"Расскажу о цифрах в части экспорта по республике. У нас была очень-очень низкая база, в силу того, что это не было ключевым треком развития экономики. Я не раз говорил, что из 12 национальных проектов для нас приоритетный именно нацпроект по экономике. Почему? Ответ очень простой: для того, чтобы нам исполнять все социальные обязательства, которые возникают все больше и больше, мы строим детские сады, школы, стадионы... Нам нужна совсем другая экономика и совсем другой рост экономики", - сказал Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
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Глава Удмуртии отметил, что в 2017 году несырьевой экспорт региона был 194 миллиона долларов, в 2018-м – 377 миллионов долларов, а прогноз на 2019 год - 530 миллионов долларов.
Форум "Сделано в России" – международная площадка для обсуждения экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж.
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31 октября, 14:43Удмуртская Республика
Удмуртская Республика
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловАнтон СилуановУдмуртияЭкономика
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