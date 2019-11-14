Силуанов наградил главу Удмуртии за развитие экспорта

"Расскажу о цифрах в части экспорта по республике. У нас была очень-очень низкая база, в силу того, что это не было ключевым треком развития экономики. Я не раз говорил, что из 12 национальных проектов для нас приоритетный именно нацпроект по экономике. Почему? Ответ очень простой: для того, чтобы нам исполнять все социальные обязательства, которые возникают все больше и больше, мы строим детские сады, школы, стадионы... Нам нужна совсем другая экономика и совсем другой рост экономики", - сказал Бречалов.