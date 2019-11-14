Госдума может провести правительственный час по итогам пенсионных изменений

"У меня есть предложение - и от круглого стола, и, я думаю, надо чтобы фракция КПРФ с ним вышла - провести правительственный час, на котором бы все отчитались", - сказала Алимова.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.