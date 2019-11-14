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РИА Новости

Госдума может провести правительственный час по итогам пенсионных изменений

18:08 14.11.2019 (обновлено: 21:11 14.11.2019)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова предложила провести в ГД правительственный час о результатах пенсионных изменений.
"У меня есть предложение - и от круглого стола, и, я думаю, надо чтобы фракция КПРФ с ним вышла - провести правительственный час, на котором бы все отчитались", - сказала Алимова.
Она отметила, что ее интересует экономический эффект от изменений.
"Пусть нам преподнесут факты с точностью до сотых и десятых долей", - сказала депутат на круглом столе "Социальные гарантии женщинам и пенсионная реформа", который прошел в четверг в Госдуме.
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Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.
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Ольга Алимова (депутат)КПРФГосдума РФРоссияОбщество
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