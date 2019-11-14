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2019-11-14T21:05Z
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РИА Новости

В Подмосковье в следующем году обустроят около 50 общественных пространств

21:05 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОтдыхающие на благоустроенной территории парка
Отдыхающие на благоустроенной территории парка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В 2020 году в Подмосковье планируется благоустроить около 50 общественных пространств. Это набережные, площади, зоны отдыха и парки. Работы будут проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства благоустройства.
По словам главы ведомства Михаила Хайкина, за счет комплексного подхода в работе по благоустройству Подмосковье уже второй год лидирует в рейтинге Минстроя России "Формирование комфортной городской среды" среди других регионов страны.
В 2019 году уже пять городов Московской области оказались в числе победителей этого конкурса (Звездный городок, Серпухов, Верея, Кашира и Пересвет).
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