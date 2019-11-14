Более 15 пешеходных переходов в Подмосковье оборудовали подсветкой

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Московской области появились первые пешеходные переходы с дополнительной подсветкой. Они заработали в Красногорске и Истре, сообщил телеканал В Московской области появились первые пешеходные переходы с дополнительной подсветкой. Они заработали в Красногорске и Истре, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минтранса. По словам главы регионального ведомства Алексея Гержика, в рамках пилотного проекта дополнительной подсветкой было оборудовано 18 пешеходных переходов. Всего же до конца года в области планируется открыть 25 таких объектов.

Они представляют собой Г-образные опоры, на которых установлены светильники с 12 светодиодами, которые дают на пешеходный переход направленный свет и при этом не ослепляют водителей.

"Пешеходные переходы такого типа обратят внимание водителей и повысят безопасность пешеходов в темное время суток – направленное освещение значительно улучшит видимость перехода", – выразил уверенность министр.