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РИА Новости

Более 15 пешеходных переходов в Подмосковье оборудовали подсветкой

21:02 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на одном из пешеходных переходов
Прохожие на одном из пешеходных переходов
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Московской области появились первые пешеходные переходы с дополнительной подсветкой. Они заработали в Красногорске и Истре, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минтранса. По словам главы регионального ведомства Алексея Гержика, в рамках пилотного проекта дополнительной подсветкой было оборудовано 18 пешеходных переходов. Всего же до конца года в области планируется открыть 25 таких объектов.
Они представляют собой Г-образные опоры, на которых установлены светильники с 12 светодиодами, которые дают на пешеходный переход направленный свет и при этом не ослепляют водителей.
"Пешеходные переходы такого типа обратят внимание водителей и повысят безопасность пешеходов в темное время суток – направленное освещение значительно улучшит видимость перехода", – выразил уверенность министр.
Уточняется, что в Красногорске уже заработали три пешеходных перехода с дополнительной подсветкой. Они установлены в селе Петрово, поселках Мечниково и Нахабино, а также около больницы №62.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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