Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

"Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО попали наши субъекты Федерации. Таковых мы насчитали 17 на сегодня. Почти в каждом округе имело место вмешательство иностранных государств. Эту активность проявляют 12 государств, из Европы, США, разумеется. Мы насчитали более 50 юридических лиц иностранных, либо российских, но работающих за деньги заграницы, которые так или иначе влияют на внутреннюю политику субъектов", - сказал Пискарев.