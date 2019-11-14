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РИА Новости

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

20:27 14.11.2019 (обновлено: 20:28 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 50 юрлиц из 12 государств, в том числе из Европы и США, вмешивались во внутренние дела 19 субъектов РФ, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
В четверг состоялось очередное заседание комиссии.
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
По итогам заседания в четверг Пискарев сообщил, что комиссия изучила поступившие материалы.
"Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО попали наши субъекты Федерации. Таковых мы насчитали 17 на сегодня. Почти в каждом округе имело место вмешательство иностранных государств. Эту активность проявляют 12 государств, из Европы, США, разумеется. Мы насчитали более 50 юридических лиц иностранных, либо российских, но работающих за деньги заграницы, которые так или иначе влияют на внутреннюю политику субъектов", - сказал Пискарев.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 19:11
Глава комиссии Госдумы не поедет в Германию для диалога с Deutsche Welle
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Василий ПискаревГосдума РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
В статье о вмешательстве есть всё..., кроме фактов. Почему бы не привести народу хоть один эпизод вмешательства ? Всего один случай, но со всеми документами, подтверждающими факт вмешательства. Слабо ?
14 ноября, 21:36
Dmitri Kopilenko
33000018
Хитрецы однако , опять все свои провал , хотят списать на Госдеп ..
14 ноября, 21:18
Губернатор о.Борнео
22400117
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