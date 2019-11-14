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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T20:18Z
https://ria.ru/20191114/1560952807.html
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РИА Новости

Лидеры БРИКС уверены, что конфликт в Сирии не разрешить военным путем

20:18 14.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в декларации по итогам XI саммита государств - участников выразили убежденность, что конфликт в Сирии не может быть решен военным путем.
"В отношении ситуации в Сирийской Арабской Республике мы вновь заявляем о своей твердой приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны. Мы убеждены, что сирийский конфликт не может быть разрешен военным путем", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что страны БРИКС подтверждают свою приверженность содействию инклюзивному политическому процессу "под руководством и при активном участии самих сирийцев" и при поддержке со стороны ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) СБ ООН.
"Мы заявляем о своей поддержке учреждения конституционного комитета, благодаря усилиям ООН, стран-гарантов Астанинского процесса и всех государств, участвующих в усилиях по урегулированию конфликта политическими средствами. Мы призываем все стороны обеспечить беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи и соблюдать в полном объеме и на устойчивой основе режим прекращения огня в провинции Идлиб, который не распространяется на террористические группы и организации, признанные таковыми Советом Безопасности ООН", - также говорится в декларации.
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В документе указывается, что стороны подтверждают международные обязательства по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и подчеркивают важность единства в борьбе с террористическими организациями в Сирии, признанными таковыми СБ ООН. "Страдания, которые испытывают уязвимые этнические религиозные общины и меньшинства, также вызывают озабоченность. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии и рисками распространения терроризма и настоятельно призываем все стороны обеспечить доступ к гуманитарной помощи для всех сирийцев по всей стране без каких-либо условий", - говорится в декларации.
В документе указывается, что "принимая во внимание необходимость защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного права в области прав человека и международного гуманитарного права на всей территории Сирии, мы приветствуем усилия по деэскалации кризиса на северо-востоке страны, в частности подписание Россией и Турцией 22 октября 2019 года Меморандума о взаимопонимании".
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Ситуация в Йемене

Также в декларации говорится о ситуации в Йемене. "Мы заявляем о том, что продолжающийся конфликт и острейший гуманитарный кризис в Республике Йемен по-прежнему вызывает беспокойство и призываем стороны обеспечить оперативный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарного персонала и грузов по всей стране", - указали лидеры стран БРИКС в декларации.
Отмечается, что стороны признают, что конфликт в Йемене серьезно сказывается на безопасности и стабильности всего региона и подтвердили свою поддержку Стокгольмского процесса и усилий ООН, направленных на мирное разрешение конфликта при ведущей роли самих йеменцев под эгидой ООН.
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Не обошли лидеры стран БРИКС и ситуацию в регионе Персидского залива. "Мы выражаем серьезную озабоченность относительно продолжающегося кризиса в регионе Персидского залива, включая односторонние действия, и вновь заявляем о своей поддержке урегулирования существующих разногласий посредством переговоров и дипломатических усилий", - говорится в декларации.
Стороны подчеркнули необходимость продвижения позитивной и конструктивной повестки дня в регионе, предусматривающей совместное реагирование всех государств на угрозы и вызовы. "Мы подчеркиваем, что государства - члены ООН обязаны, в соответствии со статьей 25 Устава ООН, принимать и выполнять решения Совета Безопасности", - указывается в документе.
Страны БРИКС: цифры и факты
15 октября 2016, 10:00
Страны БРИКС: цифры и фактыЛидеры стран БРИКС обсудят на саммите в Индии вопросы глобальной экономики, политики, борьбу с терроризмом, технологии, цифровую экономику, изменение климата. История создания Организации, данные о странах-участниках - в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСаммит БРИКС в БразилииВойна в СирииБРИКССирияВ мире
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