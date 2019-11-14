Макрон поручил правительству принять ряд мер в связи с манифестацией врачей

ПАРИЖ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слышит гнев и возмущение французских медиков, протестующих против невыносимых условий труда, и пообещал, что конкретные меры в ответ на эту ситуацию будут объявлены 20 ноября.
В Париже проходит масштабная манифестация врачей и медсестер, работающих в государственных госпиталях, студентов, обучающихся в медицинских вузах. Причиной недовольства медицинских работников является ухудшение условий работы. Среди основных требований французских медиков – повышение заработной платы, увеличение численности медицинского персонала в больницах, а также увеличение количества больничных коек. Манифестация была поддержана рядом крупнейших профсоюзов. Участники акции также выступают с требованием о встрече с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, на которой хотят обсудить эти острые вопросы.
"Я услышал их гнев и негодование в связи с их условиями работы, которые порой становятся невыносимыми в связи с урезанной зарплатой, оголтелым ритмом", - сказал Макрон во время своей поездки в город Эперне. Трансляция выступления французского лидера велась в социальных сетях.
Президент Франции отметил, что поручил правительству подготовить конкретный план действий в связи со сложившейся ситуацией.
"Я попросил правительство тщательно поработать над усиленным планом действий и сильными решениями, которые будут объявлены премьер-министром (Эдуаром Филиппом) по итогам заседания кабинета министров в следующую среду ", - добавил он.