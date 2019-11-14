Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T19:37Z
https://ria.ru/20191114/1560951583.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153346/08/1533460831_0:0:2820:1587_1036x0_80_0_0_927f6765bebcd50327e5813f8ca37560.jpg
РИА Новости

Макрон поручил правительству принять ряд мер в связи с манифестацией врачей

19:37 14.11.2019
189
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слышит гнев и возмущение французских медиков, протестующих против невыносимых условий труда, и пообещал, что конкретные меры в ответ на эту ситуацию будут объявлены 20 ноября.
В Париже проходит масштабная манифестация врачей и медсестер, работающих в государственных госпиталях, студентов, обучающихся в медицинских вузах. Причиной недовольства медицинских работников является ухудшение условий работы. Среди основных требований французских медиков – повышение заработной платы, увеличение численности медицинского персонала в больницах, а также увеличение количества больничных коек. Манифестация была поддержана рядом крупнейших профсоюзов. Участники акции также выступают с требованием о встрече с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, на которой хотят обсудить эти острые вопросы.
"Я услышал их гнев и негодование в связи с их условиями работы, которые порой становятся невыносимыми в связи с урезанной зарплатой, оголтелым ритмом", - сказал Макрон во время своей поездки в город Эперне. Трансляция выступления французского лидера велась в социальных сетях.
Президент Франции отметил, что поручил правительству подготовить конкретный план действий в связи со сложившейся ситуацией.
"Я попросил правительство тщательно поработать над усиленным планом действий и сильными решениями, которые будут объявлены премьер-министром (Эдуаром Филиппом) по итогам заседания кабинета министров в следующую среду ", - добавил он.
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
11 ноября, 11:30
МИД предупредил россиян об акции "желтых жилетов" в Париже в выходные
500000
Обсудить 1
Эдуар ФилиппЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Девушка разговаривает по мобильному телефону
В Роструде предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Модель Эрин Лангмейд
Австралийская модель узнала о беременности в момент родов
Место преступления в США
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Демократы еще не решили, объявлять ли импичмент Трампу, заявила Пелоси
Презентация выставки Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель
Ученые оценили, насколько в Европе был распространен внебрачный секс
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге
Мединский рассказал, что нужно для окупаемости российских фильмов
Школьники за компьютерами. Архивное фото
Российских школьников научат защищать личную информацию в интернете
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии пообещал продолжить все громкие расследования
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Лидеры БРИКС выразили приверженность принципу суверенного равенства стран
Сергей Гаврилов
Глава Ассамблеи православия ждет извинений от парламента Грузии за инцидент
Здание Государственной Думы РФ
Глава комиссии Госдумы не поедет в Германию для диалога с Deutsche Welle
Статуэтка богини правосудия Фемиды
В Киеве мужчина, "заминировавший" в 2018 году метро, получил шесть лет
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
Латиноамериканские страны должны сами решать свою судьбу, заявил Грушко
Главное здание Мариинского театра
Умерла пианистка Наталия Домская
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
00:24Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией
Лента новостейМолния