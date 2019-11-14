Макрон поручил правительству принять ряд мер в связи с манифестацией врачей

"Я услышал их гнев и негодование в связи с их условиями работы, которые порой становятся невыносимыми в связи с урезанной зарплатой, оголтелым ритмом", - сказал Макрон во время своей поездки в город Эперне. Трансляция выступления французского лидера велась в социальных сетях.