В Иваново семь человек пострадали при столкновении маршрутки с автомобилем

ДТП произошло в 17.00 мск на регулируемом перекрестке.
"Произошло столкновение маршрутного автобуса Fiat Ducato маршрута №17 под управлением 53-летнего мужчины и автомашины Hyundai Elantra. Автобус осуществлял поворот налево и не предоставил право преимущества движения иномарке, оба транспортных средства двигались на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в салоне маршрутного такси на момент ДТП находилось семь человек, все они обратились за помощью к медикам.
"Основные травмы, которые диагностировали медики: сотрясение головного мозга и ушибы. У двух женщин предварительные диагнозы: у одной - закрытый перелом костей носа, у другой - перелом скуловой кости слева", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.