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РИА Новости

В Рязани открылась выставка о Собиборском восстании

19:21 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатора Рязанской области Николай Любимов
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Выставка, посвященная участникам восстания военнопленных в лагере смерти Собибор, открылась в Рязани, сообщает в четверг правительство региона.
Организованная в рамках Всероссийского проекта "Возвращение героя" выставка, приуроченная к 76-й годовщине события, открылась 14 ноября в библиотеке им. Горького. Как отмечают областные власти, выставка экспонируется в тех регионах, где после войны проживали руководители восстания: в Махачкале, Самаре, Ростове-на-Дону и Рязани.
В экспозиции увековечена память героев и жертв Собибора, в ней рассказывается, как отражалась история лагеря в разное время в печатных изданиях. На выставке представлены книги, документы и фотографии из собрания Фонда Александра Печерского - организатора восстания, библиотеки им. Горького, семейного архива внука Алексея Вайцена. Алексей Вайцен во время восстания руководил группой, вступившей в бой с охраной лагеря для того, чтобы безоружные люди смогли убежать и спрятаться. После войны он долгие годы жил в Рязани, служил в десантных войсках, работал на одном из предприятий сферы энергетики.
"Выставка имеет особое значение для всех нас. Каждая такая экспозиция, каждое слово, сказанное в память об узниках нацистских концлагерей, каждая фотография, мемориальная доска и цветок под ней – это продолжение боя за победу плечом к плечу с нашими дедами и прадедами", - сказал на открытии выставки губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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Глава региона отметил, что особое место в экспозиции уделено жителю Рязани Алексею Вайцену.
"Таковы наши земляки – пример мужества и героизма и в самые трудные времена, и в мирное время. Конечно, любой концлагерь, любое упоминание и память о нем – это трагические страницы, но мы особенно чтим и вспоминаем тех, кто посмел не склонить голову и восстал против навязанной им неволи и смерти", – сказал губернатор.
Представитель Фонда Александра Печерского Юлия Макарова поблагодарила Николая Любимова за внимание к проекту, а также презентовала онлайн-книгу памяти узников Собибора.
Восстание в нацистском лагере смерти Собибор произошло 14 октября 1943 года. В результате мятежа, организованного пленным лейтенантом Красной Армии Александром Печерским, было уничтожено 12 эсэсовцев, сотни узников вырвались на свободу, более 50 из них дожили до конца войны. Александр Печерский и его товарищи из числа советских военнопленных после восстания присоединились к белорусским партизанским отрядам, а затем – к Красной Армии.

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