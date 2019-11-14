КС Латвии признал законным запрет русского языка в частных школах

РИГА, 14 ноя – РИА Новости. Конституционный суд Латвии постановил, что ограничения преподавания на языках нацменьшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии, сообщил юрист и правозащитник Алексей Димитров.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.
"Конституционный суд Латвии постановил, что ограничения преподавания на языках меньшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии. Суд указал, что хоть и в ограниченном объеме, но возможности преподавания на языках меньшинств сохраняются", - написал Димитров на своей странице в Facebook.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного. С 2020 года в государственных билингвальных (латышско-русских) школах преподавание на русском языке будет практически полностью прекращено. Также Сейм поддержал запрет на преподавание на русском языке в частных школах и вузах страны.