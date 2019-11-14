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РИА Новости

Эксперт объяснил дополнительный контроль на российско-белорусской границе

18:41 14.11.2019 (обновлено: 23:09 14.11.2019)
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© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в фотобанкТаможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт Красное на границе России и Белоруссии
© РИА Новости / Юрий Пирогов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дополнительный контроль на российско-белорусской границе не направлен на ущемление интересов союзного государства, эти меры нужны для предотвращения проникновения в РФ экстремистов и несанкционированного ввоза товаров и продуктов, заявил в четверг РИА Новости президент клуба ветеранов органов госбезопасности генерал-майор Юрий Сапунов.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что в Минске не видят смысла и "полезности" в дополнительном контроле РФ на совместной границе, в то же время возникают "определенные неудобства". В свою очередь председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в ближайшие дни начнутся переговоры о внесении поправок в договор с РФ от 1995 года о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он подчеркнул, что процесс подготовки данного документа будет "не быстрым".
"Безусловно, новые изменения в пограничный режим не нацелены на разрыв традиционных добрососедских отношений с Белоруссией. Недовольные есть всегда - тут можно вспомнить и "торговые войны", проникновение в Россию санкционных товаров после введения безвизового режима со странами Евросоюза. Уверен, что стороны достигнут разумного компромисса, как это всегда раньше было в истории наших отношений с Минском", - сказал Сапунов.
Ветеран спецслужб подчеркнул, что усиление контроля на совместной границе также призвано предотвратить попадание в Россию "нежелательных лиц".
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"Сопредельные государства иногда ведут себя не лучшим образом. Имело место проникновение нежелательных лиц на территорию РФ через Белоруссию. В связи с усилением террористической угрозы, естественно, что меры контроля усилились. На мой взгляд, создание таких препон для нежелательных лиц вполне разумно", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Россия в одностороннем порядке установила пограничную зону в приграничных с Белоруссией субъектах Российской Федерации, что объяснила необходимостью создания условий для осуществления контроля пограничными органами за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории. Кроме того, граждане третьих стран могут въезжать в Россию только через международные пункты пропуска, которых нет на белорусско-российской границе.
В 1995 году Россия и Белоруссия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Годом ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. Пограничники двух стран взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.
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Станислав ЗасьЕвросоюзБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Кому нравится дополнительный контроль за ввозом санкционной продукции? Естественно, лафа обламывается, теперь польскую и литовскую продукцию не выдашь за белорусскую и в России не спихнёшь...
14 ноября, 21:34
С Сильвер Конт
1310003
Хотелось бы полного восстановления границы и, возможно, даже с визами. Честно говоря, нам уже стало поднаедать безкультурие на дорогах от наших восточных соседей. Если едете в чужую страну, будет добрый соблюдать правила и законы принимающей стороны.
14 ноября, 21:38
Игорь Попов
1000003
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