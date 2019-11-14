Эксперт объяснил дополнительный контроль на российско-белорусской границе

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дополнительный контроль на российско-белорусской границе не направлен на ущемление интересов союзного государства, эти меры нужны для предотвращения проникновения в Дополнительный контроль на российско-белорусской границе не направлен на ущемление интересов союзного государства, эти меры нужны для предотвращения проникновения в РФ экстремистов и несанкционированного ввоза товаров и продуктов, заявил в четверг РИА Новости президент клуба ветеранов органов госбезопасности генерал-майор Юрий Сапунов.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что в Минске не видят смысла и "полезности" в дополнительном контроле РФ на совместной границе, в то же время возникают "определенные неудобства". В свою очередь председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в ближайшие дни начнутся переговоры о внесении поправок в договор с РФ от 1995 года о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он подчеркнул, что процесс подготовки данного документа будет "не быстрым".

"Безусловно, новые изменения в пограничный режим не нацелены на разрыв традиционных добрососедских отношений с Белоруссией . Недовольные есть всегда - тут можно вспомнить и "торговые войны", проникновение в Россию санкционных товаров после введения безвизового режима со странами Евросоюза . Уверен, что стороны достигнут разумного компромисса, как это всегда раньше было в истории наших отношений с Минском", - сказал Сапунов.

Ветеран спецслужб подчеркнул, что усиление контроля на совместной границе также призвано предотвратить попадание в Россию "нежелательных лиц".

"Сопредельные государства иногда ведут себя не лучшим образом. Имело место проникновение нежелательных лиц на территорию РФ через Белоруссию. В связи с усилением террористической угрозы, естественно, что меры контроля усилились. На мой взгляд, создание таких препон для нежелательных лиц вполне разумно", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Россия в одностороннем порядке установила пограничную зону в приграничных с Белоруссией субъектах Российской Федерации, что объяснила необходимостью создания условий для осуществления контроля пограничными органами за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории. Кроме того, граждане третьих стран могут въезжать в Россию только через международные пункты пропуска, которых нет на белорусско-российской границе.