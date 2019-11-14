Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова , обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев

"У Соколова нет денег даже на защиту в данный момент. Я защищаю его на основании соглашения. У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые - историки", - рассказал журналистам Почуев.

Также он добавил, что Соколов хочет оказать материальную поддержку семьи Ещенко и поучаствовать в организации похорон.

"Материальная продержка - это не попытка откупиться, это желание Олега Валерьевича (Соколова - ред.). Сейчас мы не знаем, как это сделать, так как не знаем телефонов, потому просим через СМИ родственников по возможности связаться со мной для решения этого вопроса", - сказал Почуев.

Ранее Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка сроком до 8 января 2020 года.

На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте. Ранее адвокат сообщил, что подал апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.