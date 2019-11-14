Баркемп НТИ: экспорту инноваций нужен зеленый коридор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Новые модели технологического экспорта в стремительно меняющемся мире обсудили участники форума-баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35", который прошел в Санкт-Петербурге.

Основная цель форума-баркемпа состояла в том, чтобы найти новые механизмы продвижения на внешние рынки национальных технологий и стартапов. Обсудить эти проблемы собрались ключевые стейкхолдеры процесса инноваций: инновационные компании, технологические вузы, институты развития, венчурные фонды, экспертное сообщество. В работе форума "Национальная технологическая революция 20.35" приняли участие более 10 зарубежных фондов, работающих в более чем 20 странах мира. Сорок российских стартапов прошли через питч-сессии, где представили свои проекты российским и зарубежным инвесторам и более 30 компаний выставили свою продукцию на специализированной выставке форума.

Вторая декада нашего века, по мнению президента Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрея Безрукова, характеризуется рядом факторов, которые существенно усложняют задачу выхода на экспортный уровень. Первый из них - передел всей критической инфраструктуры связи и ИТ между геополитическими и финансово-экономическими блоками. "Это период деления на блоки, где каждый будет делать свой рынок и никого пускать не будет", - уверен Безруков, приводя в пример американские санкции против Huawei. По его словам, принцип "свой – чужой" в такой ситуации является основополагающим, а протекционизм постепенно перетекает из товарной сферы, захватывая нишу высокотехнологических услуг. Яркий пример этого – ситуация с компаний Kaspersky, которая столкнулась с серьезными проблемами на американском рынке антивирусного ПО. Работать на таком рынке становится труднее, но у России, как и у большинства других участников рынка, все равно нет никакой альтернативы технологическому экспорту. "Мы не можем на нашем рынке на 140 миллионов покупателей отбить серьезные инвестиции в технологии, тем более в критической инфраструктуре", - подчеркнул Безруков.

© Фото : предоставлено технопарком "Ленполиграфмаш" Форум "Национальная технологическая революция 20.35" © Фото : предоставлено технопарком "Ленполиграфмаш" Форум "Национальная технологическая революция 20.35"

Прививать глобальность стартапам

Аргументы в пользу приоритетного экспортного развития инновационных компаний представил и гендиректор VEB Ventures Олег Теплов. По его словам, инновационные проекты изначально должны создаваться, исходя из экспортных стратегий, иначе они просто не получат инвестиций.

"Нужно прививать глобальность российским стартапам. Мы сразу смотрим на экспортный потенциал: видит ли компания себя на мировом рынке, в какой-то новой нише, например. И когда понимаем, что эта разработка сделает прорыв в глобальном сегменте – мы ее поддерживаем", - конкретизировал он.

Аргументы институтов развития выглядят вполне убедительными. Впрочем, стартаперов, наверное, и не нужно агитировать за мировой рынок. Понятие глобальности для таких компаний выражается в простых категориях успешности отдела продаж, "тяги", как называют ее бизнесмены.

Михаил Булат, руководитель компании "Центр трансфера технологий "Кулон" представил на баркемпе проект инновационной мобильной дрон-станции для подзарядки БПЛА на дальних перелетах, а также прототип тяжелого грузового беспилотника, который способен поднимать в воздух до 75 килограммов. Булат при этом уверен, что сначала необходимо достигнуть стадии массового производства на внутреннем рынке. И только затем задумываться об экспорте. Причем лучше сразу в развивающиеся рынки третьего мира. "Зачем нам в Европу? На Западе встречает сопротивление все, что сделано не там, в то время как технологиями "Кулона" заинтересовались в Иране и в Индии", - отметил пояснил Булат.

© Фото : предоставлено технопарком "Ленполиграфмаш" Дрон-станция Кулона. Форум "Национальная технологическая революция 20.35" © Фото : предоставлено технопарком "Ленполиграфмаш" Дрон-станция Кулона. Форум "Национальная технологическая революция 20.35"

Участники форума были единодушны во мнении, что для реализации любой экспортной стратегии требуется надежный международный партнер. Как сказал Олег Теплов, "нужно найти партнера и только тогда можно развивать зарубежный рынок".

Антье Трептов (Германия), координатор международной сети институтов развития и инновационных компаний IraSME, уверена, что проблемы российских стартапов и их коллег во всем мире абсолютно одинаковые, хотя и находятся они в разных ситуациях. "Новые компании не понимают, как найти партнеров за рубежом, какие первые шаги сделать. Надо ли строить свою партнерскую сеть или присоединиться к уже существующим", - сказала она.

Оператором IraSME в России является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, всего у сети 9 партнеров из ключевых регионов мира. "Дважды в год мы проводим конкурсы для поиска проектов для акселерации на новых рынках, разделяем риски, помогаем оформлению проектов и их развитию", - рассказала о возможностях своей сети Антье Трептов.

Малый инновационный бизнес вне политики

"Мы уже давно обратили внимание, что в непростой период отношений с европейскими странами сотрудничество между малыми предприятиями остается вне политики", - отметил Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий.

"Малый инновационный бизнес – один из немногих оставшихся каналов коммуникации между Россией и Западной Европой. Мы не закрыли ни одной программы. Россия полноправно участвует в реализации проекта European Enterprise Network, это глобальная сеть предприятий малого и среднего инновационного бизнеса. Никаких дискриминационных изменений мы не почувствовали, более того, представителей России ввели в руководящий комитет и на сегодняшний день российский сегмент этой сети признан Еврокомиссией наиболее эффективным среди стран, не входящих в Евросоюз, по интенсивности и эффективности этой сети, по количеству контрактов и партнеров", - сказал Поляков.

Гендиректор РВК Александр Повалко призвал четко осознать, что с зарубежным партнером следует обращаться на равноправной основе. "Мы, с одной стороны, довольно много говорим об экспорте и выходе наших компаний на глобальные рынки, с другой — утверждаем, что компании должны оставаться российскими. Если говорить о технологических решениях и платформах, так не происходит. Выходя на большие внешние рынки, вы сталкиваетесь с необходимостью привлечения иностранных инвестиций. Неизбежно вы начинаете делиться с партнерами. При выходе на глобальные рынки внешние инвестиции неизбежны, по крайней мере, для средних компаний стоимостью до миллиарда долларов. Этого не надо бояться", - сказал Повалко.

Руководитель РВК считает, что россиянам нужно изменить ментальность, научиться ощущать себя русской компанией, несмотря на внешние инвестиции. А государству, считает он, следует не бояться прихода иностранных совладельцев, использовать мягкие формы контроля за средними компаниями.

Важна также "скорость воспроизводства" стартапов. Сейчас в России регистрируется на порядок меньше новых компаний, чем в развитых инновационных экономиках. Александр Повалко считает, что устойчивая схема, которая избавит государство от страха потери проекта в случае прихода иностранного партнера, предполагает, что в год должно появляться до нескольких десятков тысяч новых технологических компаний. Как отметил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков , готовых решений в текущей непростой ситуации нет. "Мы только ищем подходы и продолжим дискуссию в декабре в Сочи", – сказал он. Песков также отметил, что сейчас активно обсуждаются возможные модели развития с ведущими национальными компаниями, которые взяли на себя ответственность за развитие сквозных технологий: Сбербанком, РЖД, Ростелекомом, Ростехом и рядом других.

© Фото : предоставлено технопарком "Ленполиграфмаш" Шлем виртуальной реальности. Форум "Национальная технологическая революция 20.35" © Фото : предоставлено технопарком "Ленполиграфмаш" Шлем виртуальной реальности. Форум "Национальная технологическая революция 20.35"

Пять сценариев развития технологического экспорта

Песков выделяет несколько сценариев развития экспорта. "Первый - наступательный, рыночный, чемпионский. Он подразумевает, что, для того, чтобы бороться в 20-е годы на глобальном рынке, нужны технологические чемпионы с высокой капитализацией и со своими сетями по всему миру", - сказал он. Второй сценарий, по словам Пескова, подразумевает так называемое "островное развитие": сценарий, который подразумевает, что, в первую очередь, нужно обеспечить внутренний технологический суверенитет, а для этого необходимо приоритетно развивать инфраструктуру для экспорта.