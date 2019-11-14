Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

Укрощение строптивого. Трамп принял Эрдогана как лекарство США бы с радостью назвали его "своим сукиным сыном", в хорошем, американском смысле. Но Эрдоган не дается. Характер показывает. С Россией связался, С-400 купил. Наступление на курдов, опять же, остановил только после разговора в Сочи. Будто Вашингтон ему – не указ.