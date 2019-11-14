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РИА Новости

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

18:27 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме достигли прогресса, в том числе по вопросу российских систем С-400, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.
"Президент считает, что да", - сказала она, отвечая на вопрос телеведущего Fox News, удалось ли достичь прогресса по таким вопросам, как возвращение Турции в русло политики НАТО и по вопросу приобретения Анкарой российских систем С-400.
Конуэй отметила, что вопрос С-400 был одной из тем обсуждения.
Сам Эрдоган по итогам переговоров заявил, что Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Вашингтоне
Вчера, 17:44Акценты
Укрощение строптивого. Трамп принял Эрдогана как лекарствоСША бы с радостью назвали его "своим сукиным сыном", в хорошем, американском смысле. Но Эрдоган не дается. Характер показывает. С Россией связался, С-400 купил. Наступление на курдов, опять же, остановил только после разговора в Сочи. Будто Вашингтон ему – не указ.
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»НАТОРеджеп Тайип ЭрдоганБезопасностьВ мире
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