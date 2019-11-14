Патриарх Кирилл освятил собор святых Жен-Мироносиц в Баку

БАКУ, 14 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершил чин малого освящения кафедрального собора святых Жен-Мироносиц в столице Азербайджана.

"С особым чувством зашел я в этот обновленный храм, который посещал, но который по внешнему виду очень отличался от того, что можно видеть сегодня. Когда мы обновляем храмы, мы не просто покрываем стены краской, восстанавливаем иконы, в каком-то смысле, это свидетельствует и об обновлении нашей веры", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что восстановление храмов - это жертва, которую приносит Богу своим трудом каждый человек. "Когда строятся храмы, когда они реставрируются, мы вкладываем в этот труд свои материальные средства и свои силы, и это все есть жертва Господу. И даже иногда бывает совсем непросто вести церковное служение, но, тем не менее, чем сложнее обстоятельства и чем больше сил мы тратим, тем жертва сия более благоугодна Господу", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он добавил, что в Азербайджане развивается церковная жизнь, и выразил благодарность клирикам и прихожанам за труды по укреплению православной веры в стране.

Ранее он посетил место, где находилась часовня святого апостола Варфоломея, и ознакомился с ходом восстановительных работ собора Рождества Пресвятой Богородицы.