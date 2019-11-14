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РИА Новости

Медведев одобрил идею открыть инфопарки про нацпроекты по всей стране

18:08 14.11.2019 (обновлено: 18:10 14.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил идею открыть по всей России инфопарки, где можно получить информацию о реализации нацпроектов.
В четверг Медведев посетил штаб "Молодой гвардии Единой России", где ему рассказали о реализации ряда проектов. В частности, Медведев остановился у стенда "Национальные проекты глазами молодежи". Здесь премьеру рассказали о примере работы в Тюменской области городских инфопарков, где можно получить информацию о событиях в регионе и реализации нацпроектов. При этом было отмечено, что для оформления этих площадок привлекаются молодые дизайнеры и архитекторы.
Премьер поинтересовался, идет ли речь о местных или о столичных дизайнерах. Его заверили, что это прежде всего молодые люди из числа тюменских активистов МГЕР.
"Ответ засчитан. Потому что если бы вы сейчас сказали, что вы их из Москвы привозите, это было бы самым грустным. У нас действительно очень часто все дизайнерские решения, кстати, очень хорошие, создаются в Москве, и потом во все города и веси нашей огромной страны тащат московских архитекторов, московских дизайнеров. Надо своих создавать", - сказал Медведев.
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Он попросил также подробнее рассказать о работе инфопарков. "Мне зачем туда приходить, в этот инфопарк, если я, как вы сказали, обыватель - то я такого слова использовать не буду, мне оно не очень нравится... если я просто житель Тюменской области, для чего мне туда приходить?" - поинтересовался премьер.
Представитель тюменского отделения пояснил, что под обывателем он имел в виду человека, который обычно не интересуется ни политикой, ни экономикой, и который при этом в инфопарке сможет получить информацию о главных событиях в городе и так далее. "Мы предлагаем в таком формате реализовать на территории всей России подобные инфопарки про национальные проекты", - сказал активист "Молодой гвардии". Медведев согласился: "Давайте попробуем".
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