Татарстан отремонтирует 154 километра автодорог

КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Татарстан планирует в 2020 году отремонтировать в рамках нацпроекта 154 километра автодорог, на это направят около 5,3 миллиарда рублей, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В 2020 году по нацпроекту в Татарстане планируется отремонтировать 154 километра автодорог региональной сети и трех крупных городских агломераций – Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской", - говорится в сообщении.

В частности, запланирован ремонт 114 километров региональных дорог. В Казани работы будут проведены на нескольких участках важных магистралей общей протяженностью 29,3 километра, в Набережных Челнах в программу ремонта вошли несколько улиц и проспектов общей протяженностью 8,6 километра, в Нижнекамске запланировано построить и отремонтировать участки общей протяженностью 2,1 километра.

Отмечается, что перечень объектов для включения в программу дорожных работ на 2020 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" прошел общественные обсуждения в муниципалитетах и на общественном совете миндортранса Татарстана.

Общая сумма финансирования нацпроекта на 2020 год, по данным министерства, составит около 5,3 миллиарда рублей. В том числе на ремонт региональной сети дорог будет направлено 1,4 миллиарда рублей, на Казанскую агломерацию – 2 миллиарда рублей, Набережночелнинскую агломерацию – около 1,4 миллиарда рублей, Нижнекамскую агломерацию – около 500 миллионов рублей.