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РИА Новости

Татарстан отремонтирует 154 километра автодорог

18:03 14.11.2019 (обновлено: 18:04 14.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Татарстан планирует в 2020 году отремонтировать в рамках нацпроекта 154 километра автодорог, на это направят около 5,3 миллиарда рублей, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
"В 2020 году по нацпроекту в Татарстане планируется отремонтировать 154 километра автодорог региональной сети и трех крупных городских агломераций – Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской", - говорится в сообщении.
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В частности, запланирован ремонт 114 километров региональных дорог. В Казани работы будут проведены на нескольких участках важных магистралей общей протяженностью 29,3 километра, в Набережных Челнах в программу ремонта вошли несколько улиц и проспектов общей протяженностью 8,6 километра, в Нижнекамске запланировано построить и отремонтировать участки общей протяженностью 2,1 километра.
Отмечается, что перечень объектов для включения в программу дорожных работ на 2020 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" прошел общественные обсуждения в муниципалитетах и на общественном совете миндортранса Татарстана.
Общая сумма финансирования нацпроекта на 2020 год, по данным министерства, составит около 5,3 миллиарда рублей. В том числе на ремонт региональной сети дорог будет направлено 1,4 миллиарда рублей, на Казанскую агломерацию – 2 миллиарда рублей, Набережночелнинскую агломерацию – около 1,4 миллиарда рублей, Нижнекамскую агломерацию – около 500 миллионов рублей.
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В текущем году в Татарстане в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 175 объектов дорожной сети общей протяженностью 205,8 километра, проведен ремонт дорог региональной сети и дорог в трех крупных городских агломерациях – Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской. Общий объем финансирования нацпроекта в 2019 году составил около 5,4 миллиарда рублей.
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