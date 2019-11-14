"Алтайская зимовка" станет площадкой "Гастрономической карты России"

БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Праздник "Алтайская зимовка", открывающий зимний туристический сезон в регионе, в этом году стартует 30 ноября и пройдет на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь" в рамках фестиваля "Гастрономическая карта России", сообщила директор Туристского центра Алтайского края Татьяна Сажаева.
По ее словам, "Алтайская зимовка" является отражением алтайского гостеприимства.
"В этом году "Алтайская зимовка" впервые станет площадкой проведения мобильного гастрономического фестиваля "Гастрономическая карта России". На юге Сибири морозов не боятся, не впадают в спячку зимой, а умеют принимать гостей круглый год. Над созданием этого праздника работает очень много людей. "Алтайская зимовка" - это лоскутное одеяло, которое складывается из идей, проектов каждого. Здесь будут спортивные и развлекательные мероприятия, душевная теплая атмосфера. Мы надеемся подарить гостям ощущение праздника", - отметила Сажаева.
Участниками гастрономического фестиваля станут лучшие команды поваров региона. Гостей "Алтайской зимовки" ждут развлекательная и концертная программы, выставка-ярмарка ремесленников и товаропроизводителей. Будут работать анимационные зоны, Алтайская резиденция Деда Мороза. Состоятся показательные выступления парапланеристов, пройдет молодежная акция "Забег Дедов Морозов". На "Бирюзовой Катуни" традиционно зальют каток, построят горку, спортивный инвентарь можно будет взять напрокат. После активных игр на свежем воздухе можно будет согреться в теплых помещениях. Вход на праздник бесплатный. Также в этом году бесплатным сделают въезд по мосту через Катунь.
География "Алтайской зимовки" не ограничивается туркомплексом "Бирюзовая Катунь". В Алтайском районе 30 ноября пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам, в Топчихинском районе - гонки мотолыжных экипажей.
Также в программе "Алтайской зимовки" традиционная "Снегириада в Салаирской тайге" в Заринском районе. В Чарышском районе вновь будут покорять пик Шангина. В Бийском районе впервые в рамках "Алтайской зимовки" состоится большой спортивный праздник "День собаки", который проводит центр ездового спорта "Звезда Катуни".