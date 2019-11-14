"Алтайская зимовка" станет площадкой "Гастрономической карты России"

"В этом году "Алтайская зимовка" впервые станет площадкой проведения мобильного гастрономического фестиваля "Гастрономическая карта России". На юге Сибири морозов не боятся, не впадают в спячку зимой, а умеют принимать гостей круглый год. Над созданием этого праздника работает очень много людей. "Алтайская зимовка" - это лоскутное одеяло, которое складывается из идей, проектов каждого. Здесь будут спортивные и развлекательные мероприятия, душевная теплая атмосфера. Мы надеемся подарить гостям ощущение праздника", - отметила Сажаева.