Шестуну дали две недели, чтобы ознакомиться с уголовным делом

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг дал срок до 29 ноября экс-главе Серпуховского района Подмосковья Басманный суд Москвы в четверг дал срок до 29 ноября экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и его адвокатам, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По мнению следователей, Шестун затягивает ознакомление с материалами намеренно, регулярно нанимая новых адвокатов.

"Суд постановил: установить срок ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому Шестуну до 29 ноября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ , незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.

По словам супруги Шестуна Юлии, обвинение в окончательной редакции ему было предъявлено еще в июле по двум эпизодам преступлений, позже оно незначительно корректировалось.

"Первый эпизод – о выделении участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад, в рамках которого Шестуну предъявляют статьи 159, 174 и 289 УК РФ. Второй эпизод, по статье 290 УК РФ, вырос из показаний бывшей начальницы департамента по спорту Татьяны Гришиной. Женщина утверждала, что давала взятки Шестуну в сумме 10 миллионов рублей за общее покровительство", - рассказывала она.