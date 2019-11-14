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РИА Новости

Шестуну дали две недели, чтобы ознакомиться с уголовным делом

17:54 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг дал срок до 29 ноября экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и его адвокатам, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По мнению следователей, Шестун затягивает ознакомление с материалами намеренно, регулярно нанимая новых адвокатов.
"Суд постановил: установить срок ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому Шестуну до 29 ноября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
По словам супруги Шестуна Юлии, обвинение в окончательной редакции ему было предъявлено еще в июле по двум эпизодам преступлений, позже оно незначительно корректировалось.
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"Первый эпизод – о выделении участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад, в рамках которого Шестуну предъявляют статьи 159, 174 и 289 УК РФ. Второй эпизод, по статье 290 УК РФ, вырос из показаний бывшей начальницы департамента по спорту Татьяны Гришиной. Женщина утверждала, что давала взятки Шестуну в сумме 10 миллионов рублей за общее покровительство", - рассказывала она.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме". Несколько раз за время содержания под стражей Шестун объявлял голодовки, его неоднократно госпитализировали.
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Александр ШестунСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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