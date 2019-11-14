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РИА Новости

В Словакии три женщины погибли, пытаясь спасти собак от наводнения

17:48 14.11.2019
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© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 14 ноя – РИА Новости. Трех женщин, пытавшихся спасти от наводнения животных из приюта для собак в районе города Ревуца в центральной части Словакии, смыло в реку, все они погибли, сообщил в четверг на пресс-конференции премьер Петер Пеллегрини.
"Все три женщины, которые пытались сохранить от вод разлившейся реки Мурань своих питомцев из приюта для собак, и которых разбушевавшаяся вода смыла в реку, к сожалению, погибли, полиция это подтвердила. От имени правительства выражаю глубокое соболезнованием семьям погибших", - сказал премьер.
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Пеллегрини сообщил о происшествии во время пресс-конференции после внеочередного заседания правительства. На заседании было принято решение об объявлении пятницы 15 ноября днем государственного траура в связи с гибелью 12 человек в результате столкновения грузовика и автобуса.
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