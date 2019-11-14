В Словакии три женщины погибли, пытаясь спасти собак от наводнения

"Все три женщины, которые пытались сохранить от вод разлившейся реки Мурань своих питомцев из приюта для собак, и которых разбушевавшаяся вода смыла в реку, к сожалению, погибли, полиция это подтвердила. От имени правительства выражаю глубокое соболезнованием семьям погибших", - сказал премьер.