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Воронежская область
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РИА Новости

В Воронежской области в 2020 году начнут внедрять раздельный сбор мусора

17:34 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка твердых бытовых отходов
Сортировка твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Воронежская область начнет внедрять в 2020 году раздельный сбор мусора, заявил в четверг губернатор региона Александр Гусев.
В четверг, 14 ноября, Гусев встретился с делегацией Швеции во главе с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в РФ Маленой Мард. Встреча состоялась в рамках Дней Швеции, которые проходят в области 13-16 ноября. В Воронеж прибыла большая делегация, которая включает около 30 представителей шведского бизнеса, культуры, посольства и шведского торгового и инвестиционного совета.
По словам Гусева, Воронежская область заинтересована в повышении своего экологического благополучия, а Швеция известна как один из лидеров в деле защиты окружающей среды. Как отметил губернатор, для области очень важны и полезны шведский опыт и наработки в экологии.
"Мы с 2020 года входим активно в реформу по обращению с твердыми бытовыми отходами. Нам предстоит около 70% всех отходов подвергнуть переработке. В следующем году создадим современную систему приема и обработки отходов, технологически внедрим раздельный сбор мусора, поставим раздельные контейнеры в Воронеже и как минимум в райцентрах. Но нужно, чтобы и население привыкло разделять отходы, а это постепенный процесс", - цитирует Гусева пресс-служба правительства области.
Раздельный сбор мусора
5 ноября, 18:32Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Воронежская областьЖКХАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская область
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