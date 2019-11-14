В Воронежской области в 2020 году начнут внедрять раздельный сбор мусора

"Мы с 2020 года входим активно в реформу по обращению с твердыми бытовыми отходами. Нам предстоит около 70% всех отходов подвергнуть переработке. В следующем году создадим современную систему приема и обработки отходов, технологически внедрим раздельный сбор мусора, поставим раздельные контейнеры в Воронеже и как минимум в райцентрах. Но нужно, чтобы и население привыкло разделять отходы, а это постепенный процесс", - цитирует Гусева пресс-служба правительства области.