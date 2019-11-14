В Воронежской области в 2020 году начнут внедрять раздельный сбор мусора

ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Воронежская область начнет внедрять в 2020 году раздельный сбор мусора, заявил в четверг губернатор региона Александр Гусев.
В четверг, 14 ноября, Гусев встретился с делегацией Швеции во главе с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в РФ Маленой Мард. Встреча состоялась в рамках Дней Швеции, которые проходят в области 13-16 ноября. В Воронеж прибыла большая делегация, которая включает около 30 представителей шведского бизнеса, культуры, посольства и шведского торгового и инвестиционного совета.
По словам Гусева, Воронежская область заинтересована в повышении своего экологического благополучия, а Швеция известна как один из лидеров в деле защиты окружающей среды. Как отметил губернатор, для области очень важны и полезны шведский опыт и наработки в экологии.
"Мы с 2020 года входим активно в реформу по обращению с твердыми бытовыми отходами. Нам предстоит около 70% всех отходов подвергнуть переработке. В следующем году создадим современную систему приема и обработки отходов, технологически внедрим раздельный сбор мусора, поставим раздельные контейнеры в Воронеже и как минимум в райцентрах. Но нужно, чтобы и население привыкло разделять отходы, а это постепенный процесс", - цитирует Гусева пресс-служба правительства области.