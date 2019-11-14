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РИА Новости

В Приамурье проверят все учебные заведения после стрельбы в колледже

17:29 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ЗемцовЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит действия руководства колледжа Благовещенска, где в четверг произошла стрельба, а также все образовательные учреждения Приамурья, сообщает правительство области.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране благовещенского колледжа. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
"В настоящее время организована проверка причин и условий, по которым это особо тяжкое преступление не было предотвращено. Но уже сейчас можно говорить о том, что меры безопасности, которые принимались учреждением образования, не отвечали необходимым требованиям. Очевидные нарушения допущены со стороны частного охранного предприятия, которое было привлечено именно для недопущения подобных случаев", - сказал прокурор Амурской области Руслан Медведев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что есть вопросы к руководству этого учебного заведения. "Предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц. Также мною дано поручение о проведении соответствующей проверки каждого образовательного учреждения на территории всей области", - отметил прокурор.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Следственный комитет РФАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
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