В Приамурье проверят все учебные заведения после стрельбы в колледже

В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране благовещенского колледжа. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
"В настоящее время организована проверка причин и условий, по которым это особо тяжкое преступление не было предотвращено. Но уже сейчас можно говорить о том, что меры безопасности, которые принимались учреждением образования, не отвечали необходимым требованиям. Очевидные нарушения допущены со стороны частного охранного предприятия, которое было привлечено именно для недопущения подобных случаев", - сказал прокурор Амурской области Руслан Медведев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что есть вопросы к руководству этого учебного заведения. "Предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц. Также мною дано поручение о проведении соответствующей проверки каждого образовательного учреждения на территории всей области", - отметил прокурор.