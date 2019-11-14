Татарстан наградили за развитие толерантности на Всемирном саммите в ОАЭ

КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Татарстан удостоен награды за вклад в развитие толерантности на II Всемирном саммите толерантности, проходящем в Дубае (ОАЭ), сообщил президент республики Татарстан удостоен награды за вклад в развитие толерантности на II Всемирном саммите толерантности, проходящем в Дубае (ОАЭ), сообщил президент республики Рустам Минниханов в своём аккаунте в Instagram

"На Всемирном саммите толерантности в Дубае Республика Татарстан была удостоена награды за вклад в развитие толерантности", - написал Минниханов под фото с изображением статуэтки.

Как уточнила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, награда за толерантность учреждена правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом в 2017 году. Вручается она за вклад в укрепление ценностей толерантности.

"Президент Татарстана был приглашён для участие в саммите как лидер, проводящий большую работу по поддержке конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами, религиями и придающий особую значимость уважению принципов справедливости и прав человека. На саммите Рустам Минниханов рассказал о том, какая работа проводится в республике, в частности, о модели гармоничного совместного проживания народов разных национальностей", - сказала Галимова.

Также, по её словам, в рамках форума были представлены Болгарская исламская академия, которая создана и функционирует в Татарстане под патронажем президента России, и масштабная работа по воссозданию в столице республики собора Казанской иконы Божией матери.

Второй Всемирный саммит толерантности проходит в Дубае 13-14 ноября и объединяет представителей различных государств, религиозных учреждений, учебных заведений, культурных ассоциаций, неправительственных организаций и лидеров мнений. Тема нынешнего саммита – "Толерантность в мультикультурализме: достижение социальных, экономических и гуманитарных преимуществ от толерантного мира". Участники обсуждают пути распространения ценностей терпимости на глобальном уровне, поддержки конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями. Особое внимание уделяется укреплению партнерских отношений и сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности во всем мире.