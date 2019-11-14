Эрдоган отметил попытки Трампа решить ситуацию с признанием геноцида армян

АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп предпринимает усилия, чтобы найти решение вопроса с признанием палатой представителей США геноцида армян в Османской империи, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Трампом в Вашингтоне.

Палата представителей США проголосовала 29 октября за признание геноцида армян в Османской империи в начале XX века. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек. В тот же день посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в среду, что заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи более века назад.

"Трамп предпринимает усилия для того, чтобы найти решение этого вопроса на основе национальных интересов и с взаимным уважением. Те круги, которые настроены против Трампа, делают все, чтобы испортить наши отношения. Это главная причина того, что резолюция относительно событий 1915 года вместе с санкциями прошла через палату представителей", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Вашингтона. Его цитирует телеканал NTV

Он отметил, что дал подробную информацию Трампу и сенаторам об армянском вопросе и событиях 1915 года. "Я сказал им, что политизировать исторические события – это большая ошибка", - добавил турецкий лидер.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.