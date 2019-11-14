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РИА Новости

Стрелявшего в колледже в Благовещенске студента ранили перед суицидом

17:19 14.11.2019 (обновлено: 17:34 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Открывший стрельбу в колледже Благовещенска студент был ранен полицейскими перед тем, как покончил с собой, сообщил начальник управления МВД РФ по Амурской области Николай Аксенов.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране благовещенского колледжа. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержан.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 16:44
Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП
"В ходе перестрелки нападавший получил ранение, после чего покончил с собой", - сказал Аксенов, чьи слова приводит правительство Амурской области.
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Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФБлаговещенскПроисшествия
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