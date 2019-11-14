Стрелявшего в колледже в Благовещенске студента ранили перед суицидом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Открывший стрельбу в колледже Благовещенска студент был ранен полицейскими перед тем, как покончил с собой, сообщил начальник управления МВД РФ по Амурской области Николай Аксенов.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране благовещенского колледжа. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержан.
"В ходе перестрелки нападавший получил ранение, после чего покончил с собой", - сказал Аксенов, чьи слова приводит правительство Амурской области.