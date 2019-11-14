На Ямале ежегодно будут открывать 10-12 новых спортивных объектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Власти в Власти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 10-12 новых спортивных сооружений, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.

"Немаловажную роль в создании условий для занятий спортом играет строительство современных спортивных сооружений. На Ямале ежегодно планируется вводить в эксплуатацию порядка 10-12 новых спортивных сооружений. Всего же за период реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" запланировано строительство 73 объектов спорта. Так, например, в 2022 году в окружной столице появится "Ямал-Арена", а в 2023 году в небольших поселениях Ямала появятся модульные мини-комплексы, в 2024 году в Губкинском планируется строительство центра единоборств", - говорится в сообщении.

О существенном увеличении финансирования отрасли недавно заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов

"Спорт - важная часть нашей жизни, на Севере особенно. Будем делать его доступнее. Поэтому уже со следующего года серьезно увеличим финансовую поддержку направления. В 2020-м будем строить 20 спортивных объектов, из них 10 откроем уже к концу следующего года. Наша цель – создать сеть спортивной инфраструктуры, чтобы заниматься могли и в крупных городах, и в маленьких поселках", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Благодаря дополнительному финансированию, ямальские спортсмены смогут чаще выезжать на соревнования в другие регионы. Раньше транспортные расходы в этом случае ложились на плечи родителей спортсменов, сейчас округ берет их на себя.

"Наши спортсмены смогут чаще выезжать на соревнования и, уверен, больше побеждать", – отметил глава округа.

Новыми событиями в мире спорта Ямала в 2020 году станут такие соревнования, как, например, "Гонка героев" - современное массовое физкультурно-спортивное мероприятие с преодолением участниками естественных и искусственных преград; "ЗабегРФ" - легкоатлетический забег онлайн с возможностью участия и получения медали финишера всеми желающими, преодолевшими заявленную дистанцию.