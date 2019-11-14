Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2019-11-14T17:10Z
https://ria.ru/20191114/1560943120.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/50812/09/508120921_0:240:2704:1761_1036x0_80_0_0_e0a204dfac7e0e1fbc04e39c91f5dc58.jpg
РИА Новости

На Ямале ежегодно будут открывать 10-12 новых спортивных объектов

17:09 14.11.2019 (обновлено: 17:10 14.11.2019)
11
© РИА Новости / Екатерина Власенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Салехард
Регионы России. Салехард
© РИА Новости / Екатерина Власенко
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Власти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 10-12 новых спортивных сооружений, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"Немаловажную роль в создании условий для занятий спортом играет строительство современных спортивных сооружений. На Ямале ежегодно планируется вводить в эксплуатацию порядка 10-12 новых спортивных сооружений. Всего же за период реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" запланировано строительство 73 объектов спорта. Так, например, в 2022 году в окружной столице появится "Ямал-Арена", а в 2023 году в небольших поселениях Ямала появятся модульные мини-комплексы, в 2024 году в Губкинском планируется строительство центра единоборств", - говорится в сообщении.
О существенном увеличении финансирования отрасли недавно заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
"Спорт - важная часть нашей жизни, на Севере особенно. Будем делать его доступнее. Поэтому уже со следующего года серьезно увеличим финансовую поддержку направления. В 2020-м будем строить 20 спортивных объектов, из них 10 откроем уже к концу следующего года. Наша цель – создать сеть спортивной инфраструктуры, чтобы заниматься могли и в крупных городах, и в маленьких поселках", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
23 октября, 13:57Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО объявил об увеличении регионального материнского капитала
Благодаря дополнительному финансированию, ямальские спортсмены смогут чаще выезжать на соревнования в другие регионы. Раньше транспортные расходы в этом случае ложились на плечи родителей спортсменов, сейчас округ берет их на себя.
"Наши спортсмены смогут чаще выезжать на соревнования и, уверен, больше побеждать", – отметил глава округа.
Новыми событиями в мире спорта Ямала в 2020 году станут такие соревнования, как, например, "Гонка героев" - современное массовое физкультурно-спортивное мероприятие с преодолением участниками естественных и искусственных преград; "ЗабегРФ" - легкоатлетический забег онлайн с возможностью участия и получения медали финишера всеми желающими, преодолевшими заявленную дистанцию.
Кроме того, Ямал традиционно принимает соревнования Всероссийского и международного уровней. В 2020 году в газовой столице состоится Кубок России по танцам на колясках, а в Салехарде пройдет Чемпионат мира по спортивному туризму, отмечают власти.
Салехард
12 ноября, 16:14Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО почти 70 семей с детьми расселят из балков в 2020 году
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНовости - НедвижимостьЯмало-Ненецкий автономный округЯмалСпорт
Рекомендуем
Казань
Татарстан отремонтирует 154 километра автодорог
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Черников: количество нарушений на одну камеру видеофиксации снижается
Город Казань
Татарстан завершил запланированные на 2019 год дорожные работы
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео призвал премьера Ирака немедленно начать борьбу с коррупцией
Геза Андреас фон Гайр
Год Германии в России пройдет в 2020 году
Начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в эфире Авторадио
Черников: нужно создать все условия для безопасного передвижения пешеходов
Автомобильное движение в Москве
ЦОДД предупредил автомобилистов о возможных вечерних пробках в Москве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: к 2025 году в Верхневолжье построят более 1240 км газопроводов
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии
Шоссе Р92 на въезде в Калугу
В Калужской области в местах установки видеокамер снизилось число ДТП
Церемония открытия участка 705 – 718 км трассы Р-217 Кавказ в Чеченской Республике
В Чечне открыли 14 км федеральной трассы и мост на границе с Дагестаном
Следственные действия в учебном помещении Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Обвиняемый Эдуард Торн показывает места расправ
Без срока давности: рассекречены зверства эстонских карателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
Лента новостейМолния