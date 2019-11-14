В Белоруссии хотят присоединиться к Российскому духовому обществу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Представители Белоруссии выразили желание присоединиться к Духовому обществу и открыть в стране его отделение, сообщил журналистам президент ассоциации Михаил Брызгалов в рамках культурного форума в Петербурге.
Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" с 2017 года носит имя музыкального руководителя фестиваля "Спасская башня" Валерия Халилова, погибшего при крушении самолета Ту-154, который направлялся в Сирию.
"Для нас неожиданно приехали представители из Республики Беларусь, которые заявили о своих намерениях вступить в Российское духовое общество. Они хотят, чтобы у них было белорусское отделение. Там очень много духовых коллективов", — сказал Брызгалов.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".