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РИА Новости

В Белоруссии хотят присоединиться к Российскому духовому обществу

17:08 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки Михаил Брызгалов
Генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки Михаил Брызгалов
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Представители Белоруссии выразили желание присоединиться к Духовому обществу и открыть в стране его отделение, сообщил журналистам президент ассоциации Михаил Брызгалов в рамках культурного форума в Петербурге.
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Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" с 2017 года носит имя музыкального руководителя фестиваля "Спасская башня" Валерия Халилова, погибшего при крушении самолета Ту-154, который направлялся в Сирию.
"Для нас неожиданно приехали представители из Республики Беларусь, которые заявили о своих намерениях вступить в Российское духовое общество. Они хотят, чтобы у них было белорусское отделение. Там очень много духовых коллективов", — сказал Брызгалов.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумМихаил БрызгаловБелоруссияРоссияСанкт-Петербург
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