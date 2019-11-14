Мединский назвал "глубокие проблемы" четырехдневной рабочей недели

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Возможность введения четырехдневной рабочей недели поднимает вопрос о том, на что человек потратит освободившееся время, и это проблема цивилизационного порядка, сказал министр культуры РФ Владимир Мединский на лекции "Цифра и культурный сектор" в рамках Петербургского культурного форума.
"Кстати говоря, когда глава правительства говорил о перспективах в будущем сокращения рабочей недели, которая наверняка в прогрессивной, передовой стране, так или иначе, будет происходить, речь шла не о поправках к трудовому законодательству. Речь идет о более глубоких проблемах, проблемах цивилизационного порядка. Человек может формально по времени меньше работать, чтобы себя прокормить... Эта тенденция совершенно очевидна. Вопрос в другом: на что будет потрачено освободившееся время?" - заявил Мединский.
Он отметил, что неизвестно, потратит ли человек освободившееся время на "физическое, духовное, интеллектуальное развитие" или "на безделье".
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Минтруд РФ направил доклад о перспективах этого нововведения в правительство РФ, обсуждение вопроса на данный момент продолжается.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
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