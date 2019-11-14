Мединский назвал "глубокие проблемы" четырехдневной рабочей недели

"Кстати говоря, когда глава правительства говорил о перспективах в будущем сокращения рабочей недели, которая наверняка в прогрессивной, передовой стране, так или иначе, будет происходить, речь шла не о поправках к трудовому законодательству. Речь идет о более глубоких проблемах, проблемах цивилизационного порядка. Человек может формально по времени меньше работать, чтобы себя прокормить... Эта тенденция совершенно очевидна. Вопрос в другом: на что будет потрачено освободившееся время?" - заявил Мединский.