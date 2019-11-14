Захарова прокомментировала слова Асада о гибели основателя "Белых касок"

На брифинге Захарова заявила, что хотела бы привлечь внимание к прозвучавшим "в агентствах заявлениях Башара Асада на этот счет". "Мне кажется, кому, как не ему, эта ситуация близка и понятна - ситуация "на земле", - сказала она.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного произошла в результате падения с высоты. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. "Белые каски" подтвердили смерть Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue.