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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T16:56Z
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РИА Новости

Захарова прокомментировала слова Асада о гибели основателя "Белых касок"

16:56 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Сирии Башара Асада о причастности спецслужб во главе с ЦРУ к гибели основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье.
Ранее Асад заявил в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что к смерти основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье причастны западные спецслужбы во главе с ЦРУ, потому что тот знал "важные секреты".
На брифинге Захарова заявила, что хотела бы привлечь внимание к прозвучавшим "в агентствах заявлениях Башара Асада на этот счет". "Мне кажется, кому, как не ему, эта ситуация близка и понятна - ситуация "на земле", - сказала она.
Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного произошла в результате падения с высоты. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. "Белые каски" подтвердили смерть Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue.
Турецкие полицейские у дома Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. 11 ноября 2019
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Вдове основателя "Белых касок" запретили выезд из Турции, пишут СМИ
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Война в СирииБелые каскиДжеймс Ле МезюрьеМария ЗахароваМИД РФЦентральное разведывательное управлениеБашар АсадТурцияСирияРоссияВ мире
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