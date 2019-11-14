Асад прокомментировал гибель одного из основателей "Белых касок"

"Мы и вы знаем, что они ("Белые каски". — Прим. ред.), естественно, часть "Аль-Каиды"*. Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и аль-Багдади — все они были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. <...> Появилась острая необходимость от них избавиться", — заявил Асад.
"Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ. Вот она, правда. <...> Возможно, основатель "Белых касок" усердно работал над книгой со своими мемуарами и о своей жизни, а это недопустимо. Это предположения, но очень серьезные предположения", — подчеркнул он.