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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T16:29Z
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РИА Новости

Асад прокомментировал гибель одного из основателей "Белых касок"

14:04 14.11.2019 (обновлено: 16:29 14.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
ДАМАСК, 14 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью для РИА Новости и телеканала "Россия 24" провел параллель между гибелью основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье и ликвидацией главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы и вы знаем, что они ("Белые каски". — Прим. ред.), естественно, часть "Аль-Каиды"*. Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и аль-Багдади — все они были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. <...> Появилась острая необходимость от них избавиться", — заявил Асад.

По словам сирийского лидера, невозможно поверить в естественную смерть или самоубийство Джеймса Ле Мезюрье: его убили западные спецслужбы во главе с ЦРУ, чтобы вместе с ним "умерла правда".

"Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ. Вот она, правда. <...> Возможно, основатель "Белых касок" усердно работал над книгой со своими мемуарами и о своей жизни, а это недопустимо. Это предположения, но очень серьезные предположения", — подчеркнул он.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

"Белые каски"

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, на которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись записи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры.
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Вдове основателя "Белых касок" запретили выезд из Турции, пишут СМИ
В российском МИД заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных. Ведомство ссылается на данные из разных источников, из которых следует, что "Белые каски" аффилированы с террористами.
О гибели одного из создателей "Белых касок" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье стало известно 11 ноября. Его обнаружили мертвым в саду своего дома в Стамбуле.
Согласно предварительным данным, он умер в результате падения с высоты. Как сообщил источник РИА Новости, по словам жены погибшего, в последнее время он испытывал стресс и принимал психотропные препараты.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Ликвидация аль-Багдади

Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
Об устранении главаря ИГ* 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, во время операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось посмертно "быстро и точно идентифицировать".
Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что у Москвы нет достоверной информации об "очередном" уничтожении аль-Багдади. При этом связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
10 ноября, 20:18Война в Сирии
США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
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Обсудить 14
Война в СирииАбу Бакр аль-БагдадиБелые каскиБашар АсадСирияВ мире
Популярные комментарии
"Почему убиты аль-Багдади и Бен Ладен? Возможно потому, что, если бы они остались живы, то сказали бы правду при определенных обстоятельствах. ... " Смешно, сколько в ДАГЕСТАНЕ "террористов" спецназ РФ взял ЖИВЫМИ??? Ну вот сколько?? Наверно Ассад про это не знает)) Пусть спросит своего Бога из Россия
14 ноября, 14:41
SSStas Shevzoff
41210134
Зачисточка идет полным ходом, интересно, США оттуда нагонят или так и будут продолжать паразитировать на достояниях других народов?
14 ноября, 15:11
Йаххааа!
11000015
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